Главная / Популярная медицина стр. 1 / Глаукома: что это, рецепты народного лечения, лечебные травы от повышенного внутриглазного давления, рекомендации Глаукома: что это, рецепты народного лечения, лечебные травы от повышенного внутриглазного давления, рекомендации Глаукома - очень серьезное заболевание глаз, основным признаком которого является повышение внутриглазного давления и снижение зрения. Давление повышается от того, что нарушается естественная циркуляция внутриглазной жидкости. Основные симптомы глаукомы: периодические, но очень сильные головные боли, затуманивание зрения, радужные круги при рассмотрении светлых предметов, внезапные слезотечения. При этом неуклонно прогрессирует ухудшение зрения. Среди основных причин возникновения болезни следует назвать гипоксию тканей вокруг зрительного нерва, разрушение и атрофию нервных волокон, плохое кровообращение. Официальная медицина признает свою несостоятельность в излечении этого заболевания и предлагает лишь способы затормозить развитие, в основном хирургическим путем, что тоже не решает проблему на сто процентов. При лечении глаукомы действуют по трем направлениям: снижение внутриглазного давления, улучшение кровоснабжения глаз и оттока избыточной жидкости, нормализация метаболических процессов в тканях глаза. Но, кроме медикаментозных средств и хирургии, существуют народные методы лечения глаукомы, которые могут не только облепить симптомы, но и даже полностью избавить от проблемы. Если глазки не впорядке Подробнее... «...Когда у меня началась глаукома, то на помощь, как всегда, пришла моя тетушка. Она травами ведает, от всех болезней рецепт нужный подскажет. Не обманули меня мои надежды на ее средства и в этот раз. Составила она для меня лечебный сбор, ведь у нее травы всегда под рукой, и велела пить, а также посоветовала настоем очанки промывать глаза регулярно 2 раза в день. • Рецепт сбора такой: зверобой, пустырник, тысячелистник, шиповник - по 2 части, пижма, подорожник, сушеница, хвощ - по 1 части, боярышник, сенна - по 0,5 части, чернобыльник - 3 части. Положить в термос 2 ст. ложки сбора, залить 0,7 л кипятка, настоять в течение ночи, пить по 1/2 стакана 2-3 раза в день.

• А очанку заваривать еще проще: 1 ст. ложку без горки заварить стаканом кипятка, настоять минут 20-30, процедить через плотную холщевую ткань, довести до кипения, остудить и можно промывать глаза. Так я и вылечила глаукому». Данный рецепт многокомпонентный и содержит травы, воздействующие на самые разные функции организма, в том числе на процесс развития такого заболевания, как глаукома. При глаукоме будут полезны травы, улучшающие желчный обмен и состояние печени (чернобыльник, зверобой, пижма, тысячелистник), а печень, согласно канонам китайской медицины, непосредственно связана с функцией глаз и может являться даже причиной развития глаукомы. Подробнее... Чернобыльник (полынь) выступает в качестве горечи, также воздействующей на печень и пищеварение. Сенна очищает кишечник за счет слабительного действия. Тысячелистник действует на гладкие мышцы кишечника. Растение оказывает спазмолитическое действие на желчные и мочевыводящие пути. Препараты сушеницы топяной обладают противовоспалительными, вяжущими и антибактериальными свойствами. При фармакологических исследованиях в сушенице обнаружены сосудорасширяющие и гипотензивные свойства, что в первую очередь и обеспечивает лечебный эффект этой травы при глаукоме. Подробнее... Расширение сосудов и снятие спазмов через успокаивающий эффект дает пустырник. Шиповник и боярышник - источники витаминов С и А, обладают общеукрепляющим и антиоксидантным действием. При повышении артериального давления внутриглазное почти всегда автоматически увеличивается, а боярышник предупреждает скачки артериального давления, оказывая положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. Хвощ полевой обладает мочегонным эффектом, что тоже способствует снижению внутриглазного давления. Зверобой - трава многофункционального действия: и желчегонными свойствами обладает, и мочегонными, и сосуды чистит, и нервы успокаивает. Вообще, это трава от ста болезней, так в народе говорят. С мумие вижу лучше Подробнее... «...Поистине волшебным средством является мумие, недаром о нем слагали легенды в былые времена. До сих пор не разгадана его волшебная лечебная сущность, да и состав мумие настолько варьирует, что разгадать секрет его силы практически невозможно. В очередной раз мумие выручило, когда у меня обнаружили глаукому. До этого я часто прибегал к его помощи и тогда тоже был уверен, что и от этой болезни найдется рецепт. Мумие при глаукоме следует применять курсами от 25 до 30 дней. Его нужно принимать несколько раз в день по 0,5 г в нерастворенном виде, а перед сном растворять 1 г в 1/2 стакана воды и также принимать внутрь. Уже первый курс значительно улучшил мое состояние, и врач на приеме нашел, что давление в глазу стало меньше. Я принимаю мумие курсами уже полгода, и сейчас глаукому не обнаруживают, давление совершенно нормальное. А видеть я стал даже лучше, чем до болезни». Мумие - действительно универсальное средство, помогающее при очень многих болезнях. Это природное вещество с древности применяется в народной медицине, но последнее время его целебной силой заинтересовалась и официальная медицина. Мумие состоит из десятков минеральных веществ, многих окисей металлов, различных химических элементов и аминокислот. В нем также присутствуют пчелиный яд, витамины, смолы и подобные им вещества, а также эфирные масла. Мумие можно применять для улучшения процессов обмена веществ во всем организме, а также как антитоксичное, противовоспалительное, общеукрепляющее средство. С его помощью в организме идут процессы очищения, регенерации, обновления и омоложения всех тканей и органов. Мумие обладает ярко выраженным бактерицидным и бактериостатическим действием, при его приеме нормализуется минеральный обмен, состав крови, лимфы. Кровь и лимфа становятся менее вязкими, облегчается их циркуляция. Благодаря своим свойствам мумие прекрасно восстанавливает дренаж в глазных средах. РЕЦЕПТ В КОПИЛКУ Посоветую также интересный рецепт приема смеси мумие и свежего свекольного сока в пропорции 0,5 г мумие на 1 ч. ложку свекольного сока. Каждое утро, за полчаса до завтрака, принимайте эту дозу. Продолжайте такое лечение 8-10 дней, обязательно прерываясь на 4 дня. Для эффективности рекомендуется пройти 4-5 курсов. Массаж снижает глазное давление Подробнее... «...У меня обнаружили глаукому. Заболевание серьезное, сказали, что могу потерять зрение, причем очень быстро. На операцию я не согласилась, потому что результат тоже не стопроцентный. Вот и пошла искать всякие народные методы. И один китаец обучил меня специальному массажу, который снижает внутриглазное давление и восстанавливает опок жидкости от таза при глаукоме. Массировать следует веки, наружные и внутренние углы таз и затылочные бугры, в которых сконцентрированы зрительные центры. Первый массаж хорошо сделать утром, сразу после сна, а в течение дня повторить его несколько раз, как минимум 2-3. Самым эффективным считается массаж век. Веки массируют так. Берут три пальца, указательный, средний и безымянный, и, надавливая ими на веки, держат 15 секунд (просто считайте до 15). После этого медленно откройте глаза. Но именно медленно, не резко, чтобы не было внезапного падения давления. Следующее упражнение позволит снизить внутриглазное давление (а это основная проблема глаукомы, причина заболевания). Для этого массируют сонные артерии: они тянутся от мочек ушей к внутренним углам ключиц. Мысленно разбейте каждую сонную артерию на 5 равных отрезков, их разделяют 4 биологически активные точек. Вот на эти точки и надо надавливать по 3 секунды, не более (просто считаем - один, два, три, и отпускаем). Надавливать нужно на каждую точку поочередно, двигаясь сверху вниз сначала по одной артерии, затем по другой. Еще раз обращаю внимание: надавливаем одну точку за другой поочередно, а не обе симметричные точки одновременно! Уголки таз массируем, растирая круговыми движениями биологически активные точки (они всегда немного болезненные). Точки берем попарно возле обоих таз одновременно одноименные. Массируем по 2 минуты каждую точку. Затылочные бугры просто произвольно растираем 3-5 минут. Этот массаж оказался действительно очень эффективным. Глазное давление начало падать и стабилизироваться, перестали болеть голова и глаза. Но я все равно выполняю массаж регулярно, а если и делаю перерыв,то не более чем на месяц». Массаж глаз способен, как никакой другой метод, нормализовать кровоток, лимфоток и убрать избыток жидкости от тканей. В результате таких манипуляций восстанавливается внутриглазное давление, тем самым данный метод лечения воздействует на корень заболевания. Чтобы не навредить, следует обязательно посоветоваться с врачом перед началом процедур. Все движения массажа должны быть медленными и осторожными, чтобы не раздражать рецепторы глазных тканей, а то может резко повыситься давление от неосторожных движений, и получите обратный эффект.

Глаукома Традиционно народная медицина использовала с давних пор лечение этой болезни с помощью пиявок, потому что они улучшают тканевый обмен, снижая отечность тканей и ликвидируя сосудистые расстройства, воздействуя на причины болезни. Замечено, что при обострении болезни внутриглазное давление снижается после постановки пиявок через 30-40 минут. Подробнее... Внимание! информация на сайте не является медицинским диагнозом, или руководством к действию и предназначена только для ознакомления.