Гигрома (ганглион)

Гигрома, или сухожильный ганглий, представляет собой доброкачественное новообразование, которое образуется из поверхностных оболочек сустава и представляет собой капсулу, заполненную вязкой серозной жидкостью с примесями нитей белка фибрина и слизи. Название заболевания происходит от латинского hygros – влага, влажный, и oma – опухоль.

Гигрома, как правило, образуется в области суставной сумки или сухожильного влагалища. Внешне она может выглядеть как малоподвижная шишка. Определить гигрому можно по фото, одно из них представлено справа.

Виды гигром

Виды гигромы определяются ее локализацией и по количеству и типу образовавшихся капсул.

По локализации самые распространенные области:

гигрома запястья

гигрома локтевого сустава

гигрома стопы

По количеству капсул они делятся на:

однокамерную;

многокамерную.

В зависимости от типа капсулы гигрома может представлять собой клапан, соустье или изолированное от других тканей образование.

Гигрома на руке может появляться в области пальца, лучезапястного сустава, запястья. Такие виды гигром характерны для людей, чья работа связана с активными и однообразными движениями кистей рук и пальцев (швеи, скрипачи, машинистки и пр.). Порой возникновение такого недуга может привести к ограничению подвижности конечности. Так, гигрома на пальце руки может затруднить выполнение мелкой работы.

Гигрома на ноге возникает на тыльной стороне стопы, в области голеностопа, на стопе, под коленом. Такие виды заболевания характерны для спортсменов, которые испытывают большие нагрузки на суставы ног. Наиболее часто встречается гигрома коленного сустава, причем не только у взрослых, но и у детей.

Следует отметить, что не всегда причиной возникновения сухожильного ганглия является физическая нагрузка или механические воздействия на суставы. Заболевание может являться следствием перенесенной ранее травмы, результатом наследственной предрасположенности, а также может развиваться без видимой на то причины.

Признаки и симптомы

На начальных стадиях заболевания гигрома никак себя не проявляет и обычно не причиняет беспокойства. Но по мере роста она проявляется как шишка на руке или ноге. Иногда над поверхностью новообразования кожа начинает шелушиться и краснеть. Даже в этом случае, поначалу заболевание не вызывает никаких болевых ощущений, хотя выглядит очень не эстетично.

В более запущенных случаях она, разрастаясь, начинает сдавливать окружающие ее ткани и нервные окончания, вызывая дискомфорт и даже боль. В области возникновения опухоли может ощущаться также онемение и покалывание. Со временем гигрома может стать причиной ограничения движений в суставе. В этом случае стоит задуматься о лечении или удалении опухоли.

Причины и последствия

Выше мы уже рассмотрели случаи, в которых может развиваться гигрома. Причины ее разнообразны, еще раз отметим основные:

физическая нагрузка на суставы;

недолеченные травмы;

наследственная предрасположенность.

Гигрома также может возникнуть и без причины. В любом случае, если вы заметили уплотнение в области сустава, следует обратиться к врачу для постановки точного диагноза и определения метода лечения. Даже если шишка на руке или ноге не доставляет вам беспокойств, с ее лечением не следует медлить, так как при случайном повреждении капсулы ее содержимое может изливаться в ткани и вызывать воспалительный процесс, вплоть до присоединения инфекции и нагноения.

Гигрома стопы

Проявляется патология в виде доброкачественной опухоли в области стопы и характеризуется скоплением жидкости (слизи или примеси фибрина), которая образуется в серозной сумке сустава. Данная разновидность патологии встречается редко.

Патология чаще локализуется на тыльной стороне стопы, где располагается синовиальная сумка. Врачи-травматологи выделяют следующие причины, в результате которых может образоваться гигрома:

ношение плохо подобранной обуви;

тяжёлая физическая нагрузка на стопы;

травматизация сустава;

наследственный фактор;

хронические болезни, несущие воспалительный характер.

К факторам риска по возникновению патологии относятся люди, усилено занимающиеся спортом, при котором вся основная нагрузка ложится не области стоп, а также, чья деятельность связана с длительным пребыванием на ногах.

Симптомы и диагностика гигромы стопы

Образование, локализирующееся в стопе, медленно поддаётся разрастанию. За длительное время своего существования оно может вырасти всего до 3 см и при этом не причиняя каких-либо неудобств своему обладателю.

Во время роста образования, человек ощущает незначительную тупую боль в стопе, что происходит в результате растяжения синовиальной сумки. При занятиях спортом или тяжёлых нагрузках на стопы боль усиливается.

К основным проявлениям гигромы стопы относятся следующие симптомы:

покраснение кожи;

тянущая боль при движении или давлении в области стопы;

округлое образование, сопровождающееся небольшой болезненностью во время роста;

неподвижность и гладкость ганглия или наоборот утолщение и шероховатость.

Симптомы могут проявлять себя по-разному — это зависит от локализации опухоли и индивидуального протекания патологического процесса. У некоторых пациентов суставы снижают свою подвижность. Болезнь способна принять хроническую форму, которой характерны приступы сильной боли на протяжении длительного периода.

Гигрома на стопе выявляется при пальпации (ощупывании) и визуальном обследовании врачом. Диагноз ставиться исходя из анамнеза и клинических симптомов. Иногда могут назначаться:

рентгенография (для исключения поражения суставных костей);

УЗИ (для определения структуры образования);

МРТ (для выявления узлов).

пункция (анализ содержимого капсулы гигромы).

Лечение гигромы

Для того чтобы начать лечение гигромы, на первом осмотре врач предложит вам провести диагностику. Для этого может понадобиться рентгенологическое исследование или же взятие пункции, дабы исключить злокачественную опухоль. Пункция берется при помощи длинной иглы. При этом откачивается серозное содержимое капсулы гигромы и отправляется в лабораторию на биохимию. В дальнейшем врач определит вам именно тот метод лечения, который подойдет в вашем случае.

Можно выделить несколько основных методов борьбы с данным недугом. Но практически все они сводятся к удалению, пусть доброкачественного, но все же новообразования.

Итак, лечение образовавшейся опухоли проводится:

при помощи физиотерапевтических методов;

народными средствами;

методом пункции;

оперативными методами (иссечение или лазерное удаление).

На начальных стадиях заболевания, когда гигрома еще практически не дает о себе знать, лечение ее может успешно проводится с использованием физиотерапии. Для этого может применяться электрофорез, парафиновые аппликации, грязевые обертывания и пр. Данные методы направлены на улучшение кровообращения и улучшение трофики ткани в месте возникновения опухоли и дальнейшее ее рассасывание.

В случае если у вас еще не запущенная гигрома, лечение народными средствами также может дать положительный результат. Применение народных методов лечения стоит отнести к консервативной терапии. Многие люди предпочитают именно этот вид лечения.

Народные средства от гигромы:

Самым распространенным и самым старым методом является "лечение медью", принцип которого заключается в том, что на опухоль прикладывают и туго прибинтовывают медную монетку. Через 2 – 3 дня повязку снимают. После такой процедуры опухоль, как правило, исчезает без следа.

Довольно хорошо в борьбе с гигромой помогает компресс из сырого яйца и винного уксуса. Положительных результатов также можно достичь при помощи компресса из спирта. Для этого готовят его 60% раствор, которым смачивают марлю, сверху накладывается слой ваты, компрессная бумага или полиэтилен и все это фиксируется бинтом. Компресс оставляют на ночь. При наложении компресса необходимо соблюдать следующее правило: каждый последующий слой должен быть больше предыдущего на 2 см со всех сторон.

Также способны вылечить гигрому плоды физалиса, которые нужно мелко нарезать или пропустить через мясорубку. Полученную массу также используют для наложения компресса.

В домашних условиях можно также приготовить мазь следующего состава: три упаковки анальгина, по десять штук растирают в порошок, затем заливают полученную кашицураствором йода в количестве 200 г. Полученный состав наносят на пораженное место, пока гигрома не исчезнет. При использовании данной мази необходимо следить за кожной реакцией. Не стоит использовать такую мазь при появлении раздражения на коже или аллергической реакции.

К консервативным методам лечения относят также удаление гигромы методом пункции, когда ее содержимое откачивается при помощи шприца с длинной иглой. После проведения процедуры на пораженный участок накладывается тугая повязка. Недостатком метода является то, что оболочка капсулы сохраняется, и часто снова начинает продуцировать серозную жидкость. При этом опухоль появляется снова.

Наиболее эффективным методом лечения является полное удаление гигромы. Операция может производиться двумя методами:

иссечение капсулы гигромы;

лазерное удаление.

Операция по удалению гигромы заключается в полном удалении ее капсулы с последующим подшитием здоровых тканей к подкожно-жировой клетчатке. Проводится такая операция под местным или общим наркозом и длится обычно не более получаса. Реабилитационный период занимает 7 – 10 дней.

Более современное лечение гигромы, о котором все больше оставляют положительные отзывы – это ее удаление лазером. Популярность этого метода обусловлена тем, что в результате операции не затрагиваются здоровые ткани, уменьшается период восстановления, а процент возникновения рецидивов практически сводится к нулю.

В любом случае, следует помнить, что гарантией успешного лечения заболевания является своевременное обращение за помощью к специалисту. Будьте внимательны к себе и своему здоровью, и вы сможете избежать и предотвратить множество проблем!