Чем лечить генитальный герпес: надежный природный антивирус, рецепты народной медицины

«...Есть ли народные средства, которые можно использовать для избавления от этого вируса?..»

Для лечения генитального герпеса в домашних условиях можно воспользоваться настоем обычной ромашки.

Это известное и эффективное средство. За счет кверцетина, самого распространенного антиоксиданта, ромашка обладает противовирусными, противомикробными свойствами и с успехом борется со всеми проявлениями герпеса, гриппа и ОРВИ.

Настой из цветков ромашки аптечной окажет противовоспалительное и заживляющее действие, поможет снять боль.

Возьмите 5 г сухих цветов, залейте 200 мл кипящей воды и оставьте на 40 минут. Процедите и используйте для орошения слизистых оболочек или спринцевания. Применять такой настой можно 2 раза в день. Ромашка действует мягко, не сушит слизистые. Также эффективны в случае вирусной инфекции будут настои из зверобоя, чистотела и болиголова.

Поможет быстрее справиться с проблемой ванна с морской солью, в состав которой входят природные элементы, обладающие противовоспалительными и антисептическими свойствами, в том числе цинк, улучшающий состояние кожи и формирующий иммунитет, и антиоксидант селен, который может защитить даже от онкологических заболеваний.

В 10 л кипятка растворите 50 г морской соли и после остывания используйте для принятия сидячих ванн. Процедуру проводят ежедневно по 15 минут в течение 14 дней. Смывать солевой раствор не нужно, достаточно аккуратно промокнуть наружные половые органы.

Надежный антивирус

«...Неожиданно для себя я столкнулась с герпесом. Нашу семью эта проблема миновала, а вот в семье мужа она была, как вспоминала свекровь, семейным наказанием. Первый год я наблюдала традиционные методы лечения этой заразы, но поскольку давно уже являюсь приверженцем народной медицины, стала искать рецепты. И нашла. Мужу и свекрови подошло и понравилось самое простое лекарство, которое всегда есть на кухне. ✅ Очищенным и измельченным зубчиком чеснока надо натереть высыпания. Не смазывать, а именно натереть, чтобы сок чеснока проник внутрь. Втирать его желательно на ночь, чтобы у высыпаний не было контакта с жидкостью. Вместо чеснока можно использовать лук.

надо натереть высыпания. Не смазывать, а именно натереть, чтобы сок чеснока проник внутрь. Втирать его желательно на ночь, чтобы у высыпаний не было контакта с жидкостью. Вместо чеснока можно использовать лук. Подробнее... ✅ Но я не стала останавливаться на достигнутом и нашла рецепт настойки, которая помогает и при гриппе, и при других вирусных заболеваниях. Чтобы ее приготовить, возьмите 2 ч.ложки цветков таволги и 1 ч. ложку цветков календулы, поместите в литровую банку и залейте стаканом разведенной водой водки (150 г водки и 100 г воды). Настаивать 1 час на водяной бане (температура не выше 70-80°С), затем еще 3-4 дня держать в плотно закрытой стеклянной емкости в темном месте. Если делать впрок, то можно, закрыв полиэтиленовой крышкой, поставить посуду на месяц в темное место настаиваться. Периодически встряхивайте. После настаивания процедите. При появлении первых признаков герпеса накладывайте смоченную настойкой ватку на больное место на 15-20 минут столько дней, сколько потребуется до отпадения корочек. Если же герпес набрал силу, дополнительно принимайте настойку внутрь по 2-3 ч. ложки 3 раза в день перед едой в течение 2 недель. Именно такую же дозу настойки хорошо принимать при гриппе 3-5 дней...»

В рецептах народной медицины чеснок и лук используются чаще всего. Они содержат большое количество фитонцидов и соединений серы, которые и помогают справиться с инфекцией, включая и вирусы.

Таволга вязолистная содержит аскорбиновую кислоту, кумарины, фенольные соединения, гликозиды, дубильные вещества, флавоноиды, кофейную и эллаговую кислоты, катехины, эфирное масло, стероиды, камфору и другие активные вещества. Этот состав позволяет использовать таволгу в качестве эффективного противовирусного средства.

Препараты с ней назначают при гриппе, герпесе любого типа, ОРВИ и других вирусных заболеваниях. Таволга при наружном применении повышает местный иммунитет и препятствует дальнейшему размножению вируса и его проникновению вглубь организма.

Принимать внутрь препараты с таволгой не рекомендуется при плохой свертываемости крови, так как содержащиеся в них салицилаты ее разжижают.

Календула имеет ярко выраженное противовоспалительное действие, очищает кровь и лимфу, оказывает регенеративный, ранозаживляющий, кровоостанавливающий эффекты. Присутствие в цветах календулы кумаринов, флавоноидов, эфирных масел, дубильных веществ, каротиноидов и микроэлементов - цинка, селена, меди, - обеспечили ее препаратам болеутоляющие, противовоспалительные, антимикробные, вяжущие свойства.

Поэтому настойка из этих растений с успехом используется и при лечении герпеса, и при лечении гриппа.

Совет: «Выскочила простуда? Не теряй времени! Очисти луковицу, срежь верхушку, наколи на вилку и подержи над огнем, пока не начнет поджариваться. Охлади до 30-40 градусов и приложи к больному месту. Остынет - срежь использованный слой лука и снова поджарь луковицу. Повтори процедуру несколько раз».

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