Эпикондилит локтевого сустава

Эпикондилит – это поражение тканей в области локтевого сустава, носящее воспалительно-дегенеративный характер.

Заболевание начинает развиваться в местах прикрепления сухожилий предплечья к надмыщелкам плечевой кости, на наружной либо внутренней поверхности сустава. Его основной причиной является хроническая перегрузка мышц предплечья.

При эпикондилите патологический процесс затрагивает кость, надкостницу, сухожилие, крепящееся к надмыщелку, и его влагалище. Помимо наружного и внутреннего мыщелка поражается шиловидный отросток лучевой кости, что приводит к развитию стилоидита и возникновению болей в месте прикрепления сухожилий мышц, отводящих и разгибающих большой палец.

Эпикондилит локтевого сустава – очень распространенная болезнь опорно-двигательного аппарата, однако точная статистика заболеваемости отсутствует, так как заболевание часто протекает в достаточно легкой форме, и большинство потенциальных пациентов не обращаются в медицинские учреждения.

По локализации эпикондилит подразделяется на наружный (латеральный) и внутренний (медиальный). Латеральный эпикондилит встречается в 8-10 раз чаще, чем медиальный, и преимущественно у мужчин. При этом у правшей в основном страдает правая рука, а у левшей левая.

Возрастной диапазон, в котором наблюдается данное заболевание – 40-60 лет. В группу риска входят люди, род деятельности которых связан с постоянным повторением одних и тех же однообразных движений (водители, спортсмены, пианисты и т.д.).

Причины эпикондилита

В развитии заболевания дегенеративные изменения в суставе предшествуют воспалительному процессу.

Провоцирующими факторами в данном случае являются:

Характер основной работы;

Регулярные микротравмы или прямые травмы локтевого сустава;

Хронические перегрузки сустава;

Нарушения местного кровообращения;

Наличие остеохондроза шейного или грудного отделов позвоночника, плечелопаточного периартрита, остеопороза.

Эпикондилит часто диагностируется у людей, основная деятельность которых связана с повторяющимися движениями рук: пронацией (поворотом предплечья внутрь и ладонью вниз) и супинацией (разворотом наружу ладонью вверх).

К группе риска относят:

работников сельскохозяйственной отрасли (трактористов, доярок);

строителей (каменщиков, штукатуров-маляров);

спортсменов (боксеров, штангистов);

врачей (хирургов, массажистов);

музыкантов (пианистов, скрипачей);

работников сферы обслуживания (парикмахеров, гладильщиц, машинисток) и т. д.

Сами по себе эти профессиональные занятия не вызывают эпикондилит. Заболевание возникает при чрезмерной перегрузке мышц предплечья, когда на её фоне происходят систематические микротравмы околосуставных тканей.

В результате начинает развиваться воспалительный процесс, появляются мелкие рубцы, что ещё больше снижает устойчивость сухожилий к нагрузкам и высокому мышечному напряжению и приводит к увеличению количества микротравм.

В некоторых случаях эпикондилит возникает из-за:

Полученной прямой травмы;

Врожденной слабости связочного аппарата в области локтевого сустава;

Однократного интенсивного мышечного перенапряжения.

Как было сказано выше, отмечается связь эпикондилита с такими заболеваниями, как:

Остеохондроз шейного или грудного отделов позвоночника;

Плечелопаточный периартрит;

Дисплазия соединительной ткани;

Нарушения кровообращения;

Остеопороз.

О роли расстройств местного кровообращения и дегенеративных явлений в возникновении болезни свидетельствуют часто диагностируемый двусторонний характер поражения и медленное, постепенное развитие болезни.

Симптомы эпикондилита

К общим симптомам эпикондилита относят:

Спонтанные интенсивные, иногда жгучие боли в области локтевого сустава, которые с течением времени могут приобрести тупой, ноющий характер;

Усиление болевых ощущений при физической нагрузке на локоть или при напряжении мышц предплечья;

Постепенная потеря мышечной силы в руке.

При латеральном эпикондилите боль распространяется по наружной поверхности локтевого сустава. Она усиливается при разгибании запястья, при сопротивлении его пассивному сгибанию и вращении кистью наружу. В последнем случае отмечается также слабость мышц с наружной стороны локтя. Тест «кофейной чашки» даёт положительный результат (боль усиливается при попытке поднять со стола чашку, наполненную жидкостью). Интенсивность болевого синдрома возрастает при супинации (развороте наружу) предплечья из крайней точки пронации.

При медиальном эпикондилите боль локализуется на внутренней поверхности локтевого сустава, усиливается при сгибании предплечья и при сопротивлении пассивному разгибанию запястья. Боль может отдавать вниз по ходу внутренних мышц предплечья в сторону кисти. Наблюдается резкое ограничение объема движений в суставе.

Различают острую, подострую и хроническую стадии заболевания. Сначала болевой синдром сопровождает резкое или продолжительное напряжение мышц, затем боли становятся постоянными, появляется быстрая утомляемость мышц руки.

В подострую стадию интенсивность болевых ощущений снова понижается, в состоянии покоя они исчезают. О хроническом течении болезни говорят, когда периодическое чередование ремиссий и рецидивов длится от 3 до 6 месяцев.

Виды эпикондилита

В зависимости от локализации эпикондилит подразделяется на два основных вида: внешний, или наружный, который поражает сухожилия, прикрепляющиеся к наружному надмыщелку, и внутренний, при котором воспаляются сухожилия, идущие от внутреннего надмыщелка.

Латеральный (наружный) эпикондилит

В этом случае воспаляется место крепления мышечных сухожилий к латеральному надмыщелку кости. Наружный эпикондилит часто называют «локтем теннисиста», потому что данная проблема типична для людей, увлекающихся этим видом спорта. При игре в теннис происходит перенапряжение мышц-разгибателей, находящихся на внешней стороне предплечья. Подобная избыточная нагрузка на конкретные мышцы и сухожилия наблюдается также при такой однообразной работе, как пиление дров, покраска стен и т. д.

Латеральный эпикондилит выявляется при проведении проверочного теста, который называется «симптом рукопожатия». Обычное рукопожатие при этом вызывает болевые ощущения. Также боль может появляться при разворачивании кисти ладонью вверх, при разгибании предплечья.

Медиальный (внутренний) эпикондилит

При внутреннем эпикондилите поражается место прикрепления мышечных сухожилий к медиальному надмыщелку кости. Другие названия этот вида заболевания – эпитрохлеит и «локоть гольфиста», что свидетельствует об его распространенности среди любителей игры в гольф. Также к медиальному эпикондилиту приводят такие виды спорта, как броски, метания ядра.

В отличие от латерального, этот вид эпикондилита чаще встречается при более легких нагрузках, поэтому наблюдается преимущественно у женщин (машинисток, портних и т. д.). Однообразные стереотипные движения, которые они выполняют, делаются за счет мышц-сгибателей запястья, которые крепятся сухожилиями к медиальному надмыщелку плечевой кости.

Обычно в этом случае боль возникает при надавливании на внутренний надмыщелок, усиливается при сгибании и пронации предплечья, а также иррадиирует вдоль его внутреннего края. В большинстве случаев пациент может точно определить локализацию болевых ощущений. Для внутреннего эпикондилита особенно характерно хроническое течение, а также вовлечение в процесс локтевого нерва.

Травматический эпикондилит

К травматическому эпикондилиту относится систематическая мелкая травматизация в процессе постоянного выполнения однотипных действий. Обычно ему сопутствует деформирующий артроз локтевого сустава, поражение локтевого нерва и шейный остеохондроз. В возрасте старше 40 лет способность тканей к регенерации понижается, и нарушенные структуры постепенно замещаются соединительной тканью.

Посттравматический эпикондилит

Этот вид эпикондилита развивается как следствие полученных растяжений или вывихов сустава, при плохом соблюдении врачебных рекомендаций в период реабилитации и слишком поспешном переходе к интенсивной работе суставом.

Хронический эпикондилит

Хроническое течение очень характерно для такого заболевания, как эпикондилит. На протяжении длительного времени, когда обострения сменяются рецидивами, боль постепенно приобретает слабый, ноющий характер, а мышцы теряют силу, вплоть до того, что человек не может иногда писать или просто взять что-то в руку.

Диагностика эпикондилита

Диагноз ставится на основании опроса пациента, данных анамнеза и визуального осмотра. Отличие эпикондилита от других деструктивных поражений локтевого сустава определяется спецификой болевого синдрома. При данном заболевании болевые ощущения в суставе появляются только при самостоятельной физической активности. Если врач сам совершает различные движения рукой пациента без участия его мышц (пассивные сгибания и разгибания), боль не возникает. В этом отличие эпикондилита от артрита или артроза.

Дополнительно проводятся тесты на симптомы Томсона и Велта.

Тест Томсона заключается в следующем: пациент должен сжать в кулак кисть, находящуюся в тыльном положении. При этом она довольно быстро разворачивается, переходя в положение ладонью вверх.

При выявлении симптома Велта нужно держать предплечья на уровне подбородка, и одновременно разгибать и сгибать руки.

Оба действия, выполняемые больной рукой заметно отстают от действий, выполняемых здоровой рукой. Проведение данных тестов сопровождается выраженными болевыми ощущениями. Также для этого заболевания характерна боль в области суставных сухожилий при отведении руки за поясницу.

Эпикондилит необходимо дифференцировать с:

Синдромом гипермобильности суставов;

Ушибами мягких тканей;

Переломом надмыщелка;

Трещинами шиловидного отростка;

Асептическим некрозом;

Артритом;

Бурситом;

Туннельными синдромами (ущемлением локтевого или срединного нерва);

Ревматоидным поражением сустава;

Симптомами шейного остеохондроза.

При переломе надмыщелка наблюдается отек мягких тканей в области сустава, чего нет при эпикондилите. При артрите боль возникает в самом суставе, а не в надмыщелке, при этом она более расплывчатая, а не четко локализованная.

При ущемлении нервов отмечаются характерные неврологические симптомы – нарушение чувствительности в зоне иннервации.

Синдром гипермобильности суставов (если речь идёт о пациентах молодого возраста) обуславливается врожденной слабостью соединительной ткани. Для его выявления анализируется частота растяжения связок, наличие чрезмерной подвижности суставов, плоскостопия.

Дополнительные методы исследования в диагностике эпикондилита обычно не применяются. Для дифференциации с переломом надмыщелка делается рентген, с туннельными синдромами – магнитно-резонансная томография, с острым воспалительным процессом – биохимический анализ крови.

Рентгенография при эпикондилите информативна только в случае длительного хронического течения заболевания. В этом случае обнаруживаются очаги остеопороза, остеофитные разрастания, уплотнения концов сухожилий и костной ткани.

Лечение эпикондилита

Лечение проводится амбулаторно. Терапевтическая тактика определяется в зависимости от продолжительности заболевания, степени функциональных нарушений в суставе и патологических изменений мышц и сухожилий.

Основными задачами являются:

Прекращение болевого синдрома в очаге поражения;

Восстановление локального кровообращения;

Восстановление полного объема движений в локтевом суставе;

Предупреждение атрофии мышц предплечья.

При слабых болях рекомендуется соблюдать охранительный режим и постараться исключить движения, которые являются причиной появления боли. Если работа или занятия спортом связаны с большой нагрузкой на мышцы предплечья, следует временно обеспечить покой локтевому суставу, а также выяснить и устранить причины перегрузки: поменять технику выполнения конкретных движений и т. д. После исчезновения болей начинать нужно с минимальной нагрузки и увеличивать её постепенно.

При хроническом течении болезни и частых рецидивах рекомендуется поменять род деятельности или прекратить занятия данным видом спорта.

При выраженном болевом синдроме в острой стадии осуществляется кратковременная иммобилизация сустава с помощью гипса или пластиковой лонгеты примерно на неделю. После снятия лонгеты можно делать согревающие компрессы с камфорным спиртом или водкой. В хронической стадии рекомендуют днем фиксировать сустав и предплечье эластичным бинтом, снимая его на ночь.

Использование НПВП

Поскольку причиной болевого синдрома при эпикондилите является воспалительный процесс, назначаются нестероидные противовоспалительные препараты местного применения в виде мазей: Диклофенак, Нурофен, Индометацин, Нимесил, Кетонал, Найз и т. п. Пероральный приём НПВП в данном случае мало оправдан.

При очень сильных, неослабевающих болях проводятся блокады кортикостероидами, которые вводятся в зону воспаления: гидрокортизоном или метипреднизолоном. Однако нужно учитывать, что в течение первых суток это вызовет усиление боли. Глюкокортикостероид смешивают с анестетиком (Лидокаином, Новокаином). Обычно делаются 2-4 инъекции с интервалом 3-7 дней.

При консервативном лечении без использования глюкокортикостероидов болевой синдром обычно снимается в течение 2-3 недель, при проведении лекарственных блокад – в течение 1-3 дней.

Дополнительно может быть назначен Никошпан, Аспирин, Бутадион. Для изменения трофики тканей могут проводиться блокады бидистиллированной водой, они достаточно болезненны, но эффективны. При хроническом течении болезни назначают инъекции Мильгаммы.

Физиопроцедуры

Для лечения эпикондилита применяется практически весь возможный перечень физиопроцедур.

В остром периоде могут проводиться:

Высокоинтенсивная магнитотерапия курсом в 5-8 сеансов;

Диадинамотерапия, курс 6-7 сеансов;

Инфракрасное лазерное излучение, продолжительность воздействия 5-8 минут, курс 10-15 процедур;

По окончании острой стадии назначают:

Экстракорпоральную ударно-волновую терапию;

Фонофорез из смеси гидрокортизона и анестетика;

Электрофорез с новокаином, ацетилхолином или йодистым калием;

Токи Бернара;

Парафиново-озокеритовые и нафтолоновые аппликации;

Криотерапию сухим воздухом.

Парафиновые аппликации можно делать примерно через 3—4 недели после иммобилизации сустава и новокаиновой блокады. При ударно-волновой терапии акустическая волна должна быть направлена на область сустава и не распространяться на локтевой, срединный, лучевой нервы и кровеносные сосуды.

Для предупреждения мышечной атрофии и восстановления суставных функций назначают массаж, грязелечение, влажные и сухие воздушные ванны и ЛФК. Хорошие отзывы имеются об иглоукалывании.

В редких случаях, при хроническом двустороннем эпикондилите с частыми обострениями, прогрессирующей мышечной атрофии или компрессии нервных корешков не помогают даже инъекции глюкокортикостероидных препаратов. В такой ситуации показано хирургическое вмешательство.

Оперативное вмешательство

Если при консервативном лечении боли не прекращаются в течение 3-4 месяцев, это является показанием для хирургического иссечения сухожилий в местах их прикрепления к кости.

Так называемая операция Гохмана проводится в плановом порядке с использованием проводниковой анестезии или под общим наркозом. В первоначальном варианте сухожилия иссекались в местах их соединения с мышцами-разгибателями.

В настоящее время иссечение проводится в области крепления сухожилия к самой кости. При этом в области наружного надмыщелка делается маленький подковообразный разрез около 3 см, надмыщелок обнажается, и спереди от него производится 1-2-сантиметровый надрез сухожильных волокон, не затрагивая при этом кость. Все прикрепления разгибателей не нарушаются, но источник боли на передней поверхности надмыщелка освобождается от мышечной тяги. Риск повреждения кровеносных сосудов и нервных каналов исключается. После операции накладываются поверхностные швы и гипс, швы снимаются через 10-14 дней.

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