Артроз тазобедренного сустава (коксартроз)

Коксартроз (деформирующий артроз, остеоартроз тазобедренного сустава) – заболевание дегенеративно-дистрофического характера, поражающее преимущественно людей среднего и пожилого возраста. Коксартроз развивается постепенно, в течение нескольких лет. Сопровождается болями и ограничением движений в суставе. На поздних стадиях наблюдается атрофия мышц бедра и укорочение конечности. Коксартроз может провоцироваться различными факторами, в числе которых – травмы, врожденная патология, патологические искривления позвоночного столба (кифоз, сколиоз), воспалительные и невоспалительные заболевания сустава. Отмечается наследственная предрасположенность. Иногда коксартроз возникает без видимых причин. Бывает как односторонним, так и двухсторонним. Течение прогрессирующее. На ранних стадиях коксартроза лечение консервативное. При разрушении сустава, особенно – у пациентов молодого и среднего возраста показана операция (эндопротезирование).

Причины коксартроза

Не существует какой-то одной, все объясняющей причины возникновения артрозной болезни. Коксартроз может развиться по ряду причин, но чаще всего артроз провоцируется комбинацией целого ряда неблагоприятных для сустава обстоятельств. И теперь мы поговорим о том, что же это за обстоятельства.

Травмы и микротравмы сустава (10—20% случаев) почти в трети случаев развитию коксартроза предшествует травма. И не обязательно травма должна быть слишком тяжелой. Например, человек оступился или подвернул ногу, «выбил» сустав и т. д. В первый момент боль острая, но потом она проходит и остается лишь легкий дискомфорт, которому человек не придает значения. И в общем-то правильно делает, потому что в подавляющем большинстве случаев сустав через несколько дней благополучно восстанавливается.

Но в редких случаях, при наличии других неблагоприятных обстоятельств, подобная травма может спровоцировать развитие артроза. Особенно вредны для сустава повторяющиеся травмы или хронические микротравмы, которые часто сопровождают карьеру профессиональных спортсменов и людей некоторых «травмоопасных» профессий.

Такие повторяющиеся или хронические травмы иногда приводят к развитию артроза даже у молодых людей, у которых по естественным причинам артроза быть еще никак не должно. Ведь хроническая травма (микротравма) способствует «накоплению» в суставе целого ряда повреждений. В частности, хронические травмы провоцируют «растрескивание» и истончение хряща, приводят к надрывам суставной капсулы и микропереломам костных балок, следствием чего становится деформация костей сустава. Все это, в свою очередь, служит благоприятной почвой для возникновения артроза.

Кроме того, в последнее время пациенты все чаще страдают от «послеаварийных артрозов», т. е. артрозов, возникших в результате автомобильных аварий. Происходящие во время аварии тяжелые переломы костей и раздробления суставов порой приводят к развитию тяжелых артрозов, а иногда и к полной обездвиженности пострадавшего сустава. Но если у молодых людей послеаварийные повреждения суставов часто довольно неплохо поддаются лечению, то у пожилых лечение посттравматических артрозов чаще всего требует больших усилий.

Перегрузка сустава или длительная избыточная нагрузка на сустав (20—30% случаев)

Принято считать, что избыточная нагрузка на суставы у профессиональных спортсменов или людей, занимающихся тяжелой физической работой либо по долгу службы вынужденных преодолевать пешком огромные расстояния, приводит к раннему развитию коксартроза.

Однако проведенные в последние годы исследования показали, что сами по себе избыточные нагрузки редко приводят к возникновению артроза, если нагружаемый сустав полностью здоров, не травмирован, не имеет каких-либо врожденных или возрастных дефектов.

Иными словами, спортсмен, который провел годы своей спортивной карьеры благополучно, или человек, который работал на тяжелой физической работе, но обходился без травм, имеет все шансы избежать артроза, если, конечно, у него нет других предпосылок к болезни из тех, что будут указаны далее.

Но артроз легко может возникнуть в том случае, если человек попытается нагрузить сустав, не полностью восстановившийся после травмы. Или слишком сильно нагружает суставы, не совсем полноценные от рождения, например суставы, в которых есть скрытые врожденные дефекты либо наследственное недоразвитие хрящевой ткани. Или перегружает суставы, ранее пострадавшие от воспаления (артрита). Иначе говоря, избыточная нагрузка плохо влияет на те суставы, в которых имеются хоть какие-то изъяны и повреждения.

Кроме того, перегрузка неблагоприятно сказывается на суставах немолодых людей. Ведь суставы, в которых уже произошли «классические» возрастные изменения, плохо переносят даже обычную повседневную нагрузку, и попытка загрузить такие суставы сверх меры очень часто приводит к их повреждению.

Наследственность и врожденная аномалия головки бедренной кости (10% случаев)

Роль наследственности в развитии коксартроза дискутируется. Сейчас уже достаточно очевидно, что сам артроз по наследству не передается, но вот особенности обмена веществ, строения хрящевой ткани и слабость скелета передаются от родителей детям генетически.

Поэтому если ваши родители или близкие родственники болеют тяжелыми формами артроза, то у вас, возможно, чуть больше шансов заболеть любым видом артроза, и в частности коксартрозом.

Подобный риск повышается, если у человека от рождения имеются недоразвитие сустава или врожденные аномалии в его развитии. Даже вовремя «схваченная» и пролеченная в детстве аномалия сустава существенно увеличивает риск развития артроза в пожилом возрасте.

Тем не менее аномалия развития сустава — это отнюдь не приговор. В мире живут миллионы людей, имеющих врожденную аномалию суставов, но не заболевших артрозом и не «собирающихся» заболеть им в будущем. Ведь аномалия в развитии сустава приводит к болезни обычно только в том случае, если имеются другие повреждающие обстоятельства из тех, что мы уже рассмотрели и рассмотрим дальше.

Лишний вес (5—10% случаев)

Долгое время однозначно считалось, что наличие избыточной массы тела само по себе приводит к появлению артрозов, в первую очередь артрозов тазобедренных, коленных и голеностопных суставов

Однако проведенные недавно статистические исследования внесли некоторые разногласия в ряды ученых. С одной стороны, доподлинно известно, что многие из заболевших артрозом тазобедренных, коленных и голеностопных суставов незадолго до болезни существенно прибавили в весе. Но исследования не дали однозначного ответа, явился ли артроз следствием прибавки в весе, или прививка в весе наложилась на другие «отягчающие» обстоятельства.

В общем, ученые-статистики до сих пор спорят о влиянии лишнего веса тела на развитие артроза. А мы с вами должны думать сами п рассуждать логически. В своих рассуждениях мы будем опираться на исследования, проведенные в университетской биомеханической лаборатории при Ортопедическом госпитале Берлина.

В госпитале пациентам проводили двустороннее протезирование тазобедренных суставов, т. е. меняли больной, разрушенный тазобедренный сустав на металлический протез. А в протез сустава с научными целями вставляли телеметрический датчик, который позволял измерять нагрузку на сустав при различных режимах ходьбы.

! Это интересно. Исследования показали, что нагрузка на сустав при стоянии составляет 80—100% веса тела, при ходьбе возрастает до 250%, а при быстрой ходьбе и беге — до 350—500% от собственного веса пациента, т. е. при ходьбе и беге на тазобедренные суставы приходится нагрузка, в 3—5 раз превышающая вес тела. А теперь представьте себе полного человека весом примерно 150 кг. При каждом шаге на суставы его ног приходится от 400 до 600 кг!

Предположим, что, пока человек молод, его хрящевая ткань еще не в силах выдерживать повышенное давление. Но перенесут ли суставы такую повышенную нагрузку в пожилом возрасте, когда уменьшится эластичность хряща?

Избыточного веса пусть и не является главной причиной болезни, все-таки увеличивает риск возникновения артроза тазобедренных, коленных и голеностопных суставов. Особенно при наличии других неблагоприятных обстоятельств: врожденной слабости скелета или связочного аппарата, предшествующих травм, нарушений обмена веществ и кровообращения и т. д.

Лишний вес особенно плохо действует на суставы ног, которые уже поражены артрозом. У полных людей артроз тазобедренных, коленных и голеностопных суставов протекает тяжелее, чем у остальных.

Воспаление суставов — артрит (2—3% случаев)

Воспаление суставов (артрит) очень часто вызывает появление так называемого вторичного артроза. При воспалении суставов происходит изменение свойств суставной жидкости, меняются свойства самой хрящевой ткани — она становится неполноценной.

К тому же при артрите почти всегда происходит нарушение кровообращения суставов, а еще возникают неблагоприятные изменения в их синовиальной оболочке. По этому артрит, даже вылеченный, впоследствии нередко приводит к развитию артроза.

Инфаркт тазобедренного сустава (10—30% случаев). По-научному он называется асептическим некрозом сустава.

Обычно он бывает спровоцирован травмой, злоупотреблением алкоголем, приемом кортикостероидов, однократной сильной перегрузкой или сильным стрессом. Возникшее в результате инфаркта нарушение кровообращения сустава очень часто приводит к возникновению коксартроза.

Затяжной стресс и длительные избыточные переживания (30—50% случаев)

Гормональные изменения в период возрастной перестройки организма (период климакса), сахарный диабет, потеря чувствительности в ногах при ряде нервных болезней, врожденная «разболтанность» связок и остеопороз

Все эти обстоятельства, как правило, тоже вносят свою лепту в развитие артроза тазобедренного сустава.

Таким образом, как вы уже понимаете, нет одной-единственной «эксклюзивной» причины для всех случаев коксартроза. В каждом конкретном случае она своя, и чаще всего к развитию коксартроза приводит именно комбинация сразу из двух-трех, а иногда и более неблагоприятных факторов.

Изменения в тазобедренном суставе при коксартрозе

Как правило, в дебюте артроза первыми повреждаются молекулы протеогликанов. Как вы помните, молекулы протеогликанов отвечают за удержание воды в суставном хряще.

В результате повреждения и уменьшения количества протеогликанов хрящ «подсыхает», становится менее насыщенным водой. Естественно, из-за дефицита влаги хрящ начинает терять упругость п пластичность.

На следующем этапе происходит постепенное разрушение коллагеновых волокон. Они теряют прочность, частично надрываются или разрываются.

Для справки «Подсыхание» хрящей происходит не только при артрозе. С возрастом хрящи любого здорового человека тоже постепенно теряют воду, но при артрозе хрящи суставов теряют влагу значительно быстрее.

Весь комплекс перечисленных нарушений приводит к тому, что хрящ делается сухим и шероховатым, покрывается трещинами. Там, где между костями в норме должно быть «мягкое» скольжение, возникает аномальное трение: суставные поверхности при движении начинают «цепляться» друг за друга.

Из-за трения хрящи изъязвляются и истончаются, «стираются». В итоге хрящ теряет свои амортизационные свойства и перестает смягчать давление на подлежащую кость. Вследствие повышенного давления кости, расположенные под истончившимся хрящом, уплотняются и понемногу деформируются.

Все эти изменения соответствуют начальной, первой стадии коксартроза.

В дальнейшем, на второй стадии коксартроза, головка бедренной кости, оставшись без хрящевого амортизатора, начинает постепенно расплющиваться. Так происходит компенсаторное увеличение суставной площадки. По краям этой площадки разрастается перерожденная костная ткань, которая образует хорошо заметные ни рентгеновском снимке наросты — остеофиты.

Большинство больных называют остеофиты «крючками» и принимают за отложение солей, хотя соли здесь абсолютно ни при чем. Подобные «крючки», повторюсь, представляют собой аномальное разрастание костей в ответ на увеличившуюся нагрузку. Поэтому-то попытки «разогнать соли в суставах», предпринимаемые по совету некоторых безграмотных целителей, не приносят никакой пользы — разгоняй соли, не разгоняй, а уже появившиеся костные разрастания никуда не денутся!

Капсула сустава и расположенная внутри нее синовиальная оболочка при артрозе постепенно тоже перерождаются — происходит их «сморщивание».

В результате патологического перерождения синовиальной обо ломки нарушается циркуляция суставной жидкости, которая становится густой и вязкой. Ее смазывающие свойства значительно ухудшаются. К тому же вязкая суставная жидкость гораздо хуже отдает хрящу питательные вещества, а при их дефиците ослабленный суставной хрящ деградирует вдвое быстрей. И поскольку амортизирующая хрящевая прокладка между сочленяющимися костями становится все тоньше и тоньше, то расстояние между ними на второй стадии артроза уменьшается уже на 50—70%.

В результате всего перечисленного головка бедренной кости и вертлужная впадина остаются без «смазочного» и хрящевого амортизаторов и при ходьбе или беге начинают усиленно «тереться» друг об друга. А потому разрушение сустава идет теперь особенно быстрым темпом, в короткие сроки достигая третьей стадии артроза — значительной деформации сустава с полным или почти полным исчезновением суставной щели.

При третьей стадии болезни подвижность тазобедренного сустава снижается до минимума, так как головка бедренной кости фактически вдавливается в вертлужную впадину. При этом в суставе практически не остается нормальной хрящевой ткани, а значит, сустав уже не может быть восстановлен без операции каким-либо суперлекарством или другим чудодейственным методом.

Ведь даже если предположить, что каким-либо способом можно восстановить поврежденную хрящевую ткань, то на третьей стадии артроза это уже не спасло бы положения: деформация сочленяющихся в суставе костей зашла настолько далеко, что нормальная работа сустава в любом случае невозможна.

На третьей стадии артроза возможно либо оперативное лечение, т. е. замена разрушенного сустава искусственным, либо долгая и сложная комбинированная поддерживающая терапия, которая не приведет к выздоровлению, но позволит по возможности долго оттягивать срок операции. В дальнейшем мы еще вернемся к этому вопросу, но вы должны уже сейчас хорошо представлять объем и формы разрушений на разных стадиях артроза (особенно на третьей стадии), чтобы оценивать предлагаемые возможности лечения реально.

При артрозе циркуляция крови в области пораженного сустава почти всегда снижена. К тому же по мере развития болезни уменьшение подвижности заболевшего сустава и отсутствие его «прокачки» приводят к еще большему застою в окружающих сустав кровеносных сосудах. И это, в свою очередь, способствует ухудшению состояния самого сустава. Возникает порочный круг, разорвать который очень и очень сложно.

Помимо того, скорость развития коксартроза зависит и от состояния мышечной системы человека. Скажем, у мужчин, нередко обладающих достаточно мощным связочно-мышечным аппаратом, болезнь обычно протекает легче, чем у большинства женщин, так как сильные мышцы «снимают» часть нагрузки с пораженного сустава.

Следовательно, чем сильнее и крепче мышцы, окружающие больной сустав, тем медленнее прогрессирует его разрушение! Это обстоятельство необходимо учитывать при лечении артрозов, особенно артрозов тазобедренных и коленных суставов, уделяя повышенное внимание укреплению мышц и «прокачке» крови с помощью специальных упражнений, о которых я подробно расскажу в дальнейшем.

Симптомы коксартроза

Развивается болезнь обычно после 40 лет. Женщины болеют чуть чаще, чем мужчины.

Как уже говорилось, коксартроз может поражать как один, так и оба тазобедренных сустава. Но даже в случае двустороннего поражения сначала, как правило, заболевает один сустав, и лишь потом к нему «подтягивается» второй.

К сведению Напомню, что основной симптом коксартроза — боль в паху, отдающая вниз по передней и боковой поверхностям бедра. Иногда | о кие болевые ощущения распространяются еще и на ягодицу или отдают в колено.

Обычно боль, распространяющаяся по передней и боковой поверхностям бедра, доходит вниз до середины бедра или до колена (ниже колена эта боль почти никогда не идет). Лишь очень редко боль доходит до середины голени, но не опускается до пальцев ног. В этом отличие боли при коксартрозе от боли, вызванной повреждением поясницы (например, грыжей межпозвоночного диска).

Боли возникают в основном при ходьбе и попытке встать со стула или с кровати. Часто именно самые первые несколько шагов после вставания бывают особенно болезненными. Потом, когда болеющий человек расходится, ему может стать чуточку полегче, но после долгой ходьбы болевые ощущения вновь усиливаются. В покое, сидя и лежа боли обычно проходят.

На ранних стадиях коксартроза болевые ощущения в паху и бедре выражены слабо, чаще отмечаются лишь легкое прихрамывание п несильная ноющая боль при ходьбе. Поэтому заболевший человек не спешит к врачу, надеясь на то, что проблема каким-то образом разрешится сама собой.

Однако идет время, болезнь прогрессирует, и болевые ощущения нарастают. В большинстве случаев это происходит постепенно, по иногда, после неудачного движения или нагрузки, возможны довольно резкие обострения, которые длятся от нескольких дней до нескольких месяцев.

Постепенно к болевым ощущениям добавляется ограничение подвижности больной ноги. Заболевшему трудно отвести ногу в сторону, подтянуть ногу к груди; трудно надеть носки или обувь. Запил евший человек вряд ли сможет сесть на стул «верхом», широко раздвинув ноги, или сделает это с трудом.

По мере прогрессирования коксартроза у ряда больных может появиться все более отчетливый хруст в больном суставе при движении и ходьбе. Обычно он бывает связан с трением суставных поверхностей, не идеально подогнанных друг к другу по форме.

Конечно, здоровые суставы тоже могут слегка «пощелкивать», а у некоторых даже пощелкивать весьма громко. Но артрозный хруст имеет совсем другую тональность, он грубый и «сухой». И если на первой стадии болезни хруст сустава выражен относительно слабо, то по мере прогрессирования коксартроза он становится все слышнее и отчетливее.

Хочу еще раз подчеркнуть: не надо путать грубый артрозный хруст в суставе, практически всегда сопровождающийся болевыми ощущениями, с безобидным похрустыванием суставов, случающимся у некоторых здоровых людей и не сопровождающимся болевыми ощущениями.

Безболезненное мягкое похрустывание суставов может быть всего-навсего следствием слабого связочного аппарата либо избыточной подвижности суставов. Иногда «здоровое» похрустывание суставов появляется в зрелом возрасте в связи с гормональной перестройкой организма или в результате изменения параметров обмена веществ после некоторых перенесенных заболеваний. Обычно подобное мягкое похрустывание ничем не грозит, не имеет негативных последствий, не повышает риск возникновения суставных заболеваний в будущем.

В далеко зашедших случаях артроза больная нога укорачивается (справедливости ради надо заметить, что примерно у 10% больных развивается атипичный, «неправильный» коксартроз, когда больная нога, наоборот, удлиняется).

Укорочение ноги особенно заметно, когда пациент лежит на спине. Сразу становится видно, что больная нога короче здоровой и развернута наружу.

Кроме того, укорочение ноги можно выявить, если положить пациента на живот и свести вместе его пятки. Только при этом надо следить, чтобы пациент лежал ровно, не перекашивал тело. И помните, что разница в длине ног 0,5—1,0 см считается «физиологической», т. е. нормальной, приемлемой. А вот разницу в 2 см и больше надо компенсировать: например, можно подложить в обувь укороченной ноги дополнительную стельку.

Из-за укорочения ноги болеющий коксартрозом человек заметно прихрамывает при ходьбе: он как бы припадает на больную ногу.

Понятно, что вследствие хромоты поясничный отдел позвоночника при ходьбе подвергается повышенным нагрузкам. Поэтому со временем к болям в паху и бедре добавляются хронические «боли усталости» в пояснице.

Примерно на тех же стадиях болезни возникает атрофия мышц бедра: мышцы больной ноги выше колена как бы усыхают и уменьшаются в объеме. Больная нога выглядит явно худее здоровой.

Атрофия бедренных мышц приводит к появлению болей в области колена, в местах прикрепления сухожилий. Самое интересное, что подобные болевые ощущения в области колена могут быть выражены сильнее, чем паховая и бедренная боли. В результате больным часто ставят ошибочный диагноз «артроз коленного сустава» и проводят не совсем подходящее лечение.

Диагностика коксартроза

В наше время для уточнения диагноза артроза чаще всего прибегают к клиническому и биохимическому анализам крови, рентгенографии и магнитно-резонансной или компьютерной томографии. Несколько реже пациенту назначают ультразвуковое исследование суставов.

Клинический анализ крови

При артрозе клинический анализ крови, как правило, не показывает каких-либо специфических изменений. Лишь в некоторых случаях может отмечаться совсем незначительное повышение скорости оседания эритроцитов (СОЭ, или РОЭ) — до 20—25 мм/ч.

Существенное повышение СОЭ (выше 25 мм/ч) в сочетании с ночными болями в суставе, напротив, должно подтолкнуть нас к мысли о возможном ревматическом, воспалительном происхождении этих болей.

Если у пациента к тому же повышено количество лейкоцитов, то это обстоятельство подтверждает наличие в организме какого-то инфекционно-воспалительного процесса, отразившегося, в частности, и на суставах.

Биохимический анализ крови

Биохимический анализ крови может оказать существенную помощь врачу в проведении дифференциальной диагностики поражений суставов: артроз или артрит?

Так, при ревматических болезнях (артритах) в крови существенно повышается уровень так называемых маркеров воспаления: С-реактивного белка, серомукоида, некоторых глобулинов и иммуноглобулинов.

При артрозе эти показатели, напротив, остаются в норме.

Правда, бывают случаи, когда отдельные виды артритов тоже не приводят к существенному изменению биохимических показателей. Но все же такой анализ, как правило, помогает произвести четкое разграничение между воспалительными и обменно-дистрофическими заболеваниями суставов (между артритом и артрозом).

В тех случаях, когда мы обнаруживаем у пациента с артрозом «воспалительные» изменения в показателях крови, взятой из пальца или из вены, мы должны насторожиться — ведь артроз не вызывает никаких изменений в анализах. И если показатели воспаления повышены, есть большая вероятность, что мы имеем дело не с артрозом, а с артритом. Тогда надо продолжить обследование пациента до окончательного подтверждения или опровержения диагноза.

Рентгенография

Рентгенография суставов является самым распространенным и одним из важнейших методов диагностики коксартроза. На рентгенограмме достаточно хорошо видны изменения формы сустава и костные деформации; заметно уплотнение костей под поврежденным хрящом и четко прорисовываются остеофиты («шипы»). Кроме того, по рентгеновскому снимку можно судить о ширине суставной щели, т. е. о расстоянии между сочленяющимися костями.

Но у рентгеновского исследования есть серьезный минус: на рентгеновском снимке запечатлеваются только кости, а вот мягкие ткани сустава (хрящ, суставная капсула и т. д.) на снимке мы увидеть не сможем. Потому, используя только рентген, мы не сможем со 100%-ной точностью оценить степень повреждения суставного хряща и капсулы сустава.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) позволяет обнаружить самые ранние изменения хрящевой ткани (которые еще не видны на обычном рентгеновском снимке), а также помогает увидеть первые признаки начавшегося асептического некроза (инфаркт сустава), если он есть.

Поэтому я часто рекомендую своим пациентам для уточнения диагноза провести, помимо рентгена, именно МРТ сустава.

Хотя здесь надо иметь в виду одно обстоятельство. Обычно, получив данные томографического обследования, врачи бывают настолько уверены в их непогрешимости, что не считают нужным перепроверять результаты исследований и проводить личный осмотр пациента. Это неправильно.

Во-первых, специалист отделения томографии, который проводит расшифровку снимков, тоже человек и может ошибаться. Так бывает очень часто.

Во-вторых, выявленный на томограмме коксартроз может быть не единственным заболеванием пациента. А основной причиной ноли, даже при наличии коксартроза, может оказаться другое заболевание, например грыжа межпозвоночного диска, которую нужно будет лечить параллельно с коксартрозом.

В общем, даже получив на руки «полный пакет» обследований пациента (рентгеновский снимок, анализы, томограмма), врач все равно должен сначала провести личный осмотр пациента и только потом назначать лечение.

Лечение коксартроза

Существует много «раскрученных» и разрекламированных методов лечения артроза. Тотальная реклама предлагает массу чудесных средств, гарантирующих исцеление. Пожалуйста, только заплатите, и завтра же будете здоровы! К сожалению, чаще всего такие рекламные зазывания — обман. Методов лечения, которые реально помогают при коксартрозе, не так уж много. И большинство из них мы рассмотрим в этой книге. Но нужно понимать, что вылечить коксартроз каким-либо одним, даже самым лучшим способом нереально, болезнь следует лечить комплексно.

А можно ли вообще победить коксартроз без операции?

Используя комплекс мер, можно вылечить коксартроз первой стадии. Конечно, это нелегко и требует существенных совместных усилий врача и больного, но реально.

Труднее ответить на вопрос о лечении коксартроза второй стадии. Безусловно, полностью излечить его невозможно, потому что при артрозе второй стадии повреждаются не только хрящи сустава, но и его кости — они ощутимо деформируются. И понятно, что вернуть деформированным костям былую форму практически невозможно.

Но зато можно существенно улучшить состояние суставов пациента, увеличив специальными методами питание хрящевой ткани, улучшив кровообращение сустава и разведя суставные концы костей, т. е. расширив суставную щель. Это вполне в наших силах.

И хотя мы не сумеем вернуть больному суставу его изначальную форму и обеспечить идеальное скольжение хрящевых поверхностей, но сможем по крайней мере сделать так, чтобы уменьшилась боль и улучшилась подвижность сустава. Появляется возможность отдалить операцию на неопределенно долгий срок, а то и вовсе избежать ее. Но повторяю, что это произойдет только в том случае, если сам пациент настроен очень и очень решительно: готов делать специальную гимнастику и не забывать каждые полгода проходить курс поддерживающего лечения.

При коксартрозе третьей стадии дело обстоит гораздо сложнее. Как уже упоминалось, на третьей стадии артроза в тазобедренном суставе остается лишь минимальный истонченный слой неполноценной хрящевой ткани, а суставная площадка головки бедренной кости сильно деформирована.

Большинство врачей в такой ситуации скажут больному (и, скорее всего, будут правы), что выход один — операция. И только от силы 10—20% больных, наделенных огромной силой воли и упорством, очень желающих не допустить оперативного вмешательства и свой организм, смогут, приложив огромные усилия, избежать операции на суставе.

Конечно, им вряд ли удастся вылечить свой сильно пострадавший сустав. Но такие упорные пациенты могут с помощью гимнастики, некоторых видов физиотерапии и лекарств для укрепления костей стабилизировать состояние больного сустава и уменьшить болевые ощущения.

Проще говоря, состояние самого сустава останется практически прежним, но улучшится состояние костей, кровеносных сосудов и мышц, окружающих больной сустав. За счет этого нагрузка на пострадавшие участки сустава уменьшится, и болевые ощущения перестанут усиливаться, а то и вовсе ослабнут.

В результате человек, который по каким-то причинам категорически не хочет или не может согласиться на операцию (скажем, из- за возраста или из-за плохого состояния сердца и сосудов), получит возможность хотя бы нормально спать и сидеть, избавившись от невыносимых «болей покоя».

И даже если он не сможет жить и передвигаться идеально, как раньше, то, скорее всего, он сможет ходить на небольшие расстояния: пусть понемногу, пусть даже с помощью палочки или трости, но ходить.

Хирургическое лечение кокартроза

В наше время при коксартрозе обычно выполняют эндопротезирование, т. е. полную замену деформированного сустава искусственным. Выглядит это примерно так: срезают ту часть бедренной кости, на которой находится головка сустава. В полость бедренной кости вставляют штырь из титана, циркония (или из других материалов), имеющий на конце искусственную суставную головку. Штырь фиксируют внутри полости бедренной кости подобием цемента или клея (иногда методом «сухой» фиксации). Параллельно оперируют другую сочленяющуюся поверхность тазобедренного сустава: на тазовой кости удаляют часть вертлужной впадины, а на ее место ставят вогнутое ложе из полиэтилена высокой плотности. В этом ложе при давлении будет в дальнейшем вращаться титановая головка сустава.

Если эндопротезирование проведено успешно, то пациент довольно быстро почувствует облегчение: исчезнут боли и восстановится подвижность сустава. Поэтому на первый взгляд кажется, что при коксартрозе нет смысла терять время и тратить силы на терапию, а нужно сразу делать операцию.

Однако следует учесть следующее. Во-первых, при эндопротезировании, как и при любой серьезной операции, существует риск осложнений и инфицирования. К тому же при неидеально проведенной операции и плохой «подгонке» сустава возникают нарушения его фиксации, и протез очень быстро разбалтывается. В этом случае уже через год-два может потребоваться повторная операция, и неизвестно, будет ли она успешнее предыдущей.

Но самое главное — в любом случае, даже при безупречной работе хирурга, искусственный сустав разбалтывается и требует замены обычно максимум через 12—15 лет.

Дело в том, что ножка (штырь) искусственного сустава подвергается постоянной перегрузке, и спустя какое-то время нарушается ее фиксация внутри бедренной кости. В какой-то момент, после неудачного движения или нагрузки, ножка сустава может окончательно расшатать нишу внутри бедренной кости, и тогда она начинает «ходить ходуном». С этой минуты нарушается динамическая работа всей конструкции и разбалтывание идет особенно быстрыми темпами — возобновляются мучительные боли и возникает необходимость повторного эндопротезирования.

Таким образом, операция на тазобедренном суставе не решает разом всех проблем, а иногда даже порождает новые. И если есть возможность, надо постараться избежать операции или оттянуть ее на максимально долгий срок. Ведь каждый год появляются новые препараты для лечения артроза, усовершенствуются техники оперативного лечения. На подходе новые технологии. Видимо, не за горами то время, когда получит развитие идея итальянских и израильских ученых: наращивать на головку бедренной кости искусственную хрящевую прослойку, вместо того чтобы менять весь сустав.

К тому же эндопротезирование довольно дорого стоит, и после такой операции требуется достаточно длительный период восстановительных занятий. Поэтому я всегда говорю тем своим пациентам, у которых есть шанс обойтись без хирургического вмешательства: направьте те силы и средства, которые необходимы для операции, на терапевтическое лечение и, быть может, вам удастся вообще из бежать операционного стола.

Консервативные методы лечения коксартроза

Если мы хотим в лечении коксартроза попытаться обойтись без операции, нужно скомбинировать лечебные мероприятия таким образом, чтобы разом решить несколько задач:

устранить болевые ощущения;

улучшить питание суставного хряща и ускорить его восстановление;

активизировать кровообращение в области пораженного сустава;

уменьшить давление на поврежденную суставную головку;

бедренной кости и увеличить расстояние между ней и вертлужной впадиной;

укрепить окружающие больной сустав мышцы;

увеличить подвижность сустава.

Беда в том, что большинство методов лечения, предлагаемых в наших поликлиниках, этих задач не решает: врачи поликлиник чаще всего назначают либо препараты, которые снимают боль, но не лечат, либо физиотерапевтические процедуры, которые при коксартрозе почти бесполезны. Такой же подход существует в большинстве клиник США и Европы: выпил обезболивающее — не помогло — иди на операцию.

В коммерческих клиниках, наоборот, назначают «коммерчески обоснованное лечение»: пациенту прописывается масса ненужных процедур и лекарств.

Мы с вами будем мудрее и вместе подумаем о том, какое лечение действительно будет полезным и как и за счет чего тот или иной метод лечения поможет достичь поставленных в начале этого раздела целей.

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП): диклофенак, пироксикам, кетопрофен, идометацин, бутадион и их производные

При артрозах нестероидные, т. е. негормональные, противовоспалительные препараты эффективно уменьшают боли в пораженном суставе. Поэтому и каждой больнице или поликлинике лечение коксартроза, как и любой другой болезни суставов, обычно начинают с назначения НПВП.

Иногда это оправдано — НПВП можно рекомендовать пациенту при обострении болезни, если на фоне сильной боли невозможно проводить нормальное лечение. Тогда, устранив противовоспалительными препаратами острую боль, мы сможем впоследствии перейти к тем процедурам, которые из-за боли были бы непереносимы, например к массажу, гимнастике, вытяжению сустава и т. д.

Но нужно понимать, что, хотя НПВП хорошо уменьшают воспаление в суставе и устраняют боли, сам артроз они не лечат. НПВП при коксартрозе дают только временное облегчение. Артроз же тем временем продолжает прогрессировать, и, как только пациент прекращает принимать НПВП, болезнь возвращается с новой силой.

Кроме того, в последние годы получены данные, свидетельствующие о вредном влиянии длительного применения НПВП на синтез протеогликанов (как вы помните, молекулы протеогликанов отвечают за поступление в хрящ воды, а нарушение их функции приводит к обезвоживанию хрящевой ткани). Таким образом, таблетки, которые пациент подолгу принимает для уменьшения боли в суставе, в некоторых случаях могут даже немного ускорить разрушение этого сустава (в том случае, если пациент постоянно пьет НПВП на протяжении года и дольше).

Кроме того, необходимо помнить, что все НПВП имеют серьезные противопоказания и при длительном применении могут давать существенные побочные эффекты.

Поэтому при необходимости длительного применения противовоспалительных веществ в терапии коксартроза лучше пользоваться селективными противовоспалительными препаратами (мовалис). Селективные средства гораздо реже дают неприятные побочные эффекты, почти не вызывают осложнений и не оказывают такого отрицательного воздействия на структуру суставного хряща. Их можно пить длительно, даже курсами от нескольких недель до нескольких лет (естественно, только под контролем врача).

Хондропротекторы (глюкозамин и хондроитинсульфат) — препараты для восстановления хрящевой ткани

Это самая полезная группа препаратов для лечения коксартроза. В отличие от противовоспалительных препаратов хондропротекторы не столько устраняют симптомы коксартроза, сколько воздействуют на «основание» болезни: применение глюкозамина и хондроитинсульфата способствует восстановлению хрящевых поверхностей тазобедренного сустава, улучшению выработки сустав ной жидкости и нормализации ее «смазочных» свойств. Подобное комплексное воздействие хондропротекторов на сустав делает их незаменимыми в лечении начальной стадии коксартроза. Однако не нужно преувеличивать возможности данных препаратов.

Хондропротекторы малоэффективны при третьей стадии коксартроза, когда хрящ уже практически полностью разрушен. Ведь вырастить новую хрящевую ткань или вернуть прежнюю форму деформированной головке бедренной кости с помощью глюкозамина и хондроитинсульфата невозможно. Да и при первой-второй стадии коксартроза хондропротекторы действуют очень медленно и улучшают состояние пациента далеко не сразу. Для получения реального результата требуется пройти как минимум 2—3 курса лечения этими препаратами, на что обычно уходит от полугода до полутора лет, хотя реклама глюкозамина и хондроитинсульфата обычно обещает выздоровление в более короткие сроки.

При всей полезности хондропротекторов чудесного лекарственного исцеления коксартроза ждать не приходится. Выздоровление обычно требует гораздо больших усилий, чем прием двух-трех десятков таблеток.

Тем не менее из всех препаратов, используемых в лечении коксартроза, именно хондропротекторы приносят наибольшую пользу. К тому же они практически не имеют противопоказаний и крайне редко дают неприятные побочные эффекты.

Миорелаксанты — препараты, применяемые для устранения мышечного спазма

Из препаратов этой группы при коксартрозе чаще всего применяют мидокалм и сирдалуд.

Миорелаксанты назначают для устранения болезненного спазма мышц, часто сопровождающего артроз тазобедренных суставов. Эти препараты иногда действительно неплохо устраняют мышечную боль и, кроме того, несколько улучшают кровообращение в области пораженного сустава.

Однако их применение требует определенной осторожности. Дело в том, что зачастую мышечный спазм является защитной реакцией организма, оберегающей сустав от дальнейшего разрушения. И если мы просто снимем защитное напряжение мышц, но не примем мер к спасению сустава от чрезмерного давления, впоследствии поврежденный сустав начнет разрушаться ускоренными темпами, т. е. миорелаксанты имеет смысл использовать только комплексно, в сочетании с хондропротекторами и вытяжением сустава. И абсолютно бессмысленно применять их в отдельности как самостоятельный метод лечения.

Хочу также заметить, что, хотя многие врачи поликлиник очень любят назначать своим пациентам мидокалм или сирдалуд, я видел не так уж много больных, которым эти препараты помогли бы кардинально улучшить состояние суставов. Поэтому я в своей практике использую миорелаксанты довольно редко, только по особым показаниям.

Лечебные мази и кремы

При коксартрозе можно с успехом использовать согревающие или раздражающие кожу мази: меновазин, гевкамен, эспол, финалгон, никофлекс-крем или другие аналогичные мази.

Внутрисуставные инъекции (инъекции в сустав) при коксартрозе используют довольно редко, поскольку даже здоровый тазобедренный сустав имеет узкую суставную щель и маленькую суставную полость. Соответственно при коксартрозе, когда щель сустава сужается вдвое, довольно проблематично ввести лекарство непосредственно в полость пораженного сустава.

Во-первых, очень велик риск промахнуться.

Во-вторых, существует риск повредить расположенные по ходу предполагаемого введения иглы сосудистые и нервные стволы (поскольку иглу вводят через пах). Именно поэтому большинство врачей вводят лекарство через бедро, но не в сам сустав, а в околосуставную область.

Такие околосуставные, или периартикулярные, инъекции чаще всего проводят с целью устранить обострение болевого синдрома. Тогда в околосуставную зону вводят кортикостероидные гормоны: кеналог, дипроспан, флостерон, гидрокортизон. Однако еще раз подчеркну: это не столько лечебные процедуры, сколько средство устранить обострение и снизить болевые ощущения. Соответственно нет смысла делать инъекции кортикостероидных гормонов в случае относительно спокойного протекания болезни, когда сустав болит несильно.

Преимущество этих лекарств в их способности воздействовать на причину заболевания: как и все хондропротекторы, они улучшают состояние хрящевой ткани и нормализуют обмен веществ в суставе, т. е. в отличие от кортикостероидов хондропротекторы не устраняют симптомы болезни, но подлечивают сам артроз.

Однако это довольно слабые препараты: они помогают только 50—60% больных, и угадать, будет эффект от их применения или нет, заранее невозможно. К тому же действие этих препаратов в отличие от гормонов развивается слишком медленно. По этой причине околосуставные введения хондропротекторов вряд ли могут рассматриваться как серьезный метод лечения коксартроза.

Проводятся также попытки лечения коксартроза внутрисуставными инъекциями гиалуроновой кислоты (искусственная смазка для сустава). Для этой цели используют препараты синвиск, ферматрон, остенил, дьюралан и новый отечественный препарат гиастат.

Препараты гиалуроновой кислоты вводят непосредственно в сам тазобедренный сустав через пах. Они действительно полезны, но существует одно обстоятельство, существенно ограничивающее их применение при коксартрозе. Как мы уже говорили в начале этого раздела, довольно трудно ввести лекарство точно в полость пораженного тазобедренного сустава, а если врач промахнулся хоть на сантиметр и не попал иглой четко внутрь сустава, пользы от укола не будет вовсе (по статистике при попытке введения лекарства в тазобедренный сустав как минимум в 30% случаев врачи попадают в молоко», т. е. мимо полости сустава).

По этой причине введение препаратов гиалуроновой кислоты лучше доверять только очень опытным врачам. А еще лучше, если нам попался врач, который вводит их под прямым контролем, осуществляемым с помощью рентгеновского аппарата или томографа (чтобы четко фиксировать попадание иглы в полость сустава).

Мануальная терапия

Современные врачи, практикующие лечение коксартроза с помощью мануальной терапии, чаще всего пользуются двумя видами воздействий на сустав: мобилизацией и манипуляцией.

Мобилизация — это мягкое вытяжение тазобедренного сустава, разведение концов сочленяющихся друг с другом костей. Для проведения такого вытяжения специалист обычно захватывает конечность выше и ниже сустава и начинает как бы расшатывать кости относительно друг друга в нужных направлениях. При правильном воздействии сустав «освобождается», в нем частично восстанавливается движение, устраняется спазм мышц вокруг сустава. Все это приводит к тому, что суставные хрящи в какой-то степени «выводятся из-под удара», т. е. давление на них уменьшается. Соответственно хрящ получает определенную возможность к самовосстановлению.

Именно подобная многогранность лечебного воздействия составляет преимущество мобилизации. К недостаткам метода отнесем большие энергозатраты врача и необходимость частого и регулярного повторения процедур. При коксартрозе требуется проводить ежегодно до 4 циклов, состоящих из 3—4 лечебных сеансов мобилизации, т. е. за год пораженный коксартрозом сустав бывает необходимо подвергнуть 12—15 процедурам.

В отличие от мобилизации манипуляция осуществляется одним резким и коротким движением и требует минимума напряжения от врача. Если манипуляция проведена своевременно и к месту, она сразу приносит пациенту облегчение, уменьшая боль и восстанавливая объем движения в суставе. Однако так происходит только в тех случаях, когда мы имеем дело не с запущенным коксартрозом, а с начальными проявлениями заболевания.

Аппаратную тракцию (вытяжение тазобедренного сустава) обычно используют в терапии коксартроза для разведения суставных концов костей и уменьшения нагрузки на хрящевые поверхности.

Вообще надо заметить, что хотя аппаратная тракция часто дает положительный результат, она все-таки уступает в эффективности мануальной терапии. Ведь аппарат осуществляет тягу только по одной продольной оси, а мануальный терапевт «разрабатывает» сустав во всех направлениях. Кроме того, аппарат не может прочувствовать и определить, куда подать большую нагрузку, а куда меньшую. Чувствительные руки умелого врача, напротив, легко определяют слабые или перегруженные участки сустава, что позволяет ему строго дозировать силу воздействия. И наконец, при мануальной терапии для достижения целебного эффекта требуется вдвое меньше сеансов, что немаловажно. Однако при этом аппаратная тракция требует меньших усилий от врача. Гораздо легче пристегнуть пациента к столу и подключить аппарат, чем 15—20 минут работать самому с полной отдачей.

Если же говорить об интересах пациента, то для него грамотная мануальная терапия предпочтительнее аппаратной тракции, а аппаратная тракция предпочтительнее мануальной терапии, проведенной необразованным и неумелым мануальным терапевтом.

Постизометрическая релаксация (ПИР) — вытяжение мышц и связок

При лечении коксартроза ПИР применяют для устранения болезненного спазматического сокращения мышц и как процедуру, предваряющую сеанс мануальной терапии или тракции сустава. С моей точки зрения, ПИР является одной из самых полезных процедур при лечении коксартроза первой и второй стадий. При этом ПИР почти не имеет противопоказаний, конечно, если проводить ее грамотно, четко представляя себе анатомию задействованных в процедуре мышц и суставов, а также безопасный предел их растяжения.

Лечебный массаж применяют как дополнительный метод терапии мри коксартрозе первой и второй стадий. Понятно, что вылечить массажем коксартроз нам не удастся. Но польза массажа сомнения не вызывает: под влиянием грамотного массажа в суставе улучшается кровообращение, ускоряется доставка питательных веществ к хрящу, повышается эластичность суставной капсулы и связок, восстанавливается функция синовиальной оболочки. Особенно хороший эффект массаж дает в сочетании с постизометрической релаксацией, мануальной терапией или тракцией сустава.

Физиотерапевтическое лечение коксартроза

Большинство физиотерапевтических процедур мало подходит для лечения коксартроза. Дело в том, что тазобедренный сустав относится к суставам «глубокого залегания», т. е. он спрятан под толщей мышц, и «достать» его большинству физиотерапевтических процедур просто не по силам, поэтому повлиять кардинально на течение коксартроза они не могут. Тем более что никакие физиотерапевтические процедуры не могут «вытянуть сустав», т. е. не могут развести кости друг от друга и увеличить расстояние между суставной головкой и вертлужной впадиной.

И хотя иногда такие процедуры все же могут принести некоторое облегчение больному (благодаря улучшению кровообращения и рефлекторному обезболивающему воздействию), в целом физиотерапевтические процедуры при коксартрозе приносят мало пользы: врачи назначают их либо по незнанию, либо для имитации своей наивной деятельности.

Самостоятельные лечебные мероприятия при коксартрозе

Диета и снижение веса тела. Зависимость артроза тазобедренных и коленных суставов от массы тела была убедительно доказана в результате анкетирования больных. Выяснилось, что около половины больных артрозом незадолго до развития болезни существенно прибавили в весе. В результате нагрузка на тазобедренные и коленные суставы у них явно возросла, что отчасти подстегнуло разрушение этих суставов.

Таким образом, одна из задач, стоящих перед полными больными, — добиться снижения веса тела, но не за счет голодания, а за счет пересмотра режима питания и количества потребляемых продуктов.

Достаточное употребление жидкости. Артрозы чаще возникают у пожилых людей, в организме которых содержание влаги снижается по сравнению с организмом молодых.

Людям, болеющим артрозом, надо пить больше воды (факт научно не доказанный, но вероятный). Однако здесь могут возникнуть сложности в связи с тем, что многие пожилые люди имеют склонность к отекам. И они справедливо опасаются, что увеличение потребления воды приведет к усилению отеков.

Наличие отеков обычно не связано с излишним употреблением воды, а чаще всего свидетельствует о плохой работе почек (или сердца и печени). Многим врачам, например, известны случаи, когда отеки возникали у пациента, который, наоборот, пьет слишком мало.

Потому, понемногу увеличивая потребление воды, надо лишь позаботиться о лучшем выведении жидкости из организма и об улучшении работы перечисленных органов. Для этих целей можно использовать различные мочегонные препараты или травы, а также средства, улучшающие работу почек, сердца и печени. А при серьезных проблемах с внутренними органами необходимо первым делом показаться специалисту.

У кого нет склонности к отекам, могут спокойно увеличивать потребление воды (примерно до 2 л в день), но соблюдая элементарные условия. Увеличивать надо только потребление обычной негазированной воды (можно бутилированной, а можно и простой кипяченой). Но нежелательно сильно увеличивать потребление чая, кофе, соков, газировок и т. д. Ведь именно обычная вода в отличие от различных «насыщенных растворов» активно циркулирует внутри организма, глубоко проникает в суставы и затем легко выводится почками.

Снижение нагрузки на сустав при коксартрозе. Почти все пациенты, заболевшие артрозом, начинают выслушивать от окружающих многочисленные нелепые, а зачастую и просто вредоносные советы о том, как им теперь надо жить и как вести себя, чтобы «скорее вылечиться». Один из самых вредных советов при коксартрозе звучит так: «тебе нужно как можно больше ходить, чтобы разрабатывать больную ногу».

Глупее этого трудно что-либо придумать, поскольку наличие коксартроза уже само по себе указывает на то, что тазобедренный сустав не справляется даже с обычной повседневной нагрузкой. И попытка еще сильнее нагрузить больной сустав приведет лишь к его быстрому дальнейшему разрушению (более подробно об этом вы сможете прочитать в части XIV).

Прежде чем нагружать, а точнее перегружать, больной сустав, его надо сначала как следует подлечить, снять обострение и укрепить с помощью специальной гимнастики мышцы вокруг поврежденного сустава. Лишь потом можно переходить к активным повседневным действиям, постепенно наращивая нагрузку и ни в коем случае не допуская болевых ощущений.

По возможности снизить нагрузку на больной сустав. Необходимо уменьшить такие виды двигательной активности, как бег, прыжки, поднятие и перенос тяжестей, приседания, быстрая ходьба, особенно по пересеченной местности, подъем в гору, ходьба по лестницам без опоры на перила, особенно вниз по лестнице. При всех этих видах деятельности на пораженный сустав действует сила, значительно превышающая вес тела, что является вредным для уже измененного хряща.

! Это интересно Исследования, проведенные в университетской биомеханической лаборатории при Ортопедическом госпитале Берлина, показали, что минимальную нагрузку тазобедренный сустав испытывает при равномерной ходьбе в медленном темпе. Так, если при стоянии она составляет, как мы уже говори ли, 80—100% веса тела, а при медленной равномерной ходьбе 200—250% веса тела, то при быстрой ходьбе она повышается до 450%. При медленном беге она составляет уже 500% веса тела, при легком спотыкании 720—870%. Зато при ходьбе с опорой на палочку нагрузка уменьшается на 20—40%. Еще больше разгружает сустав подъем вверх по ступенькам с опорой на перила. При спуске с лестницы вредная нагрузка на больные тазобедренные суставы, напротив, значительно возрастает. Также увеличивает нагрузку на больные суставы ног перенос тяжестей: перенос тяжести в 10% от веса тела в одной руке приводит к увеличению нагрузки на тазобедренный су став на 22%, а при распределении тяжести равномерно в двух руках увеличивает нагрузку на обе ноги — по 9% на каждую.

Помимо того, болеющим коксартрозом желательно избегать фиксированных поз, например длительного сидения или стояния в одной позе, сидения на корточках или в согнутом положении при работе на огороде. Такие позы ухудшают приток крови к больным суставам, вследствие чего ухудшается и питание хряща.

Нужно выработать такой ритм двигательной активности, чтобы периоды нагрузки чередовались с периодами покоя, во время которых сустав должен отдыхать. Примерный ритм — 20—30 минут нагрузка, 5—10 минут отдыха. Разгружать суставы ног нужно в положении лежа или сидя. В этих же положениях можно выполнить несколько медленных движений в суставах (сгибание и разгибание суставов) для восстановления кровообращения.

Кроме того, если позволяют условия, желательно использовать при передвижениях палку или трость. Опираясь на палку при ходьбе, больные коксартрозом серьезно помогают своему лечению, поскольку палка принимает на себя 20—40% нагрузки, предназначенной суставу.

Однако, чтобы от палки был толк, ее важно подобрать четко по своему росту. Для того чтобы это сделать, встаньте прямо, опустите руки и измерьте расстояние от запястья (но не от кончиков пальцев) до пола. Именно такой длины и должна быть трость. Покупая палку, обратите внимание на ее конец — желательно, чтобы он был снабжен резиновой насадкой. Такая палка амортизирует и не скользит, когда на нее опираются.

Помните, что если у вас болит левая нога, то палку следует держать в правой руке. И наоборот, если болит правая нога, держите палочку или трость в левой руке.

Важно: приучите себя переносить вес тела на палочку именно тогда, когда делаете шаг больной ногой!

При сильном укорочении одной из ног при коксартрозе также желательно использовать стельку или подкладку под укороченную ногу. Подкладка поможет выровнять длину ног, предотвратит «припадание» на укороченную ногу при ходьбе и тем самым убережет тазобедренный сустав от удара, возникающего при «припадающем» шаге.

Дозированные занятия спортом и лечебная гимнастика. Несмотря на наличие перечисленных ограничений, необходимо вести активный образ жизни за счет увеличения той двигательной активности, которая не оказывает отрицательного воздействия на хрящ. Нужно заставить себя ежедневно выполнять специальные упражнения. Эти упражнения позволяют сформировать хороший мышечный корсет вокруг сустава, сохранить его нормальную подвижность и обеспечивают суставу необходимое кровоснабжение.

Регулярное занятие лечебной гимнастикой должно превратиться из неприятной обязанности в полезную привычку, что является наилучшим способом сохранения нормальной функции суставов.

Помимо лечебной гимнастики, пациенту может быть полезна неспешная ходьба на лыжах, так как за счет скольжения нагрузка весом уменьшается и больные суставы почти не нагружаются. Кроме того, неторопливая ходьба на лыжах, помимо полезного влияния на суставы, приносит еще и положительный эмоциональный заряд.

Для начала достаточно ходить на лыжах по 20—30 минут, а позже, в зависимости от состояния суставов, продолжительность лыжных прогулок можно увеличить до 1—2 часов. Единственное «но»: при коксартрозе на лыжах можно ходить только обычным классическим стилем и нельзя пользоваться коньковым ходом.

Занимаясь тяжелыми видами спорта, не старайтесь стать «великими спортсменами» раньше, чем приведете в порядок свои больные суставы. Такие попытки в подавляющем большинстве случаев, уж поверьте моему опыту, заканчиваются печально. «Неистовые спортсмены» обычно болеют коксартрозом тяжелее других и получают гораздо больше осложнений.

А если вы в самом деле хотите помочь своим болеющим суставам, используя резервные физические возможности своего организма, займитесь лучше специальной гимнастикой. Пользы от нее будет гораздо больше, чем от любого другого лечения. Мало того, без такой гимнастики мы вообще вряд ли сможем рассчитывать на значительное улучшение состояния больных тазобедренных суставов.