Артроз межпозвоночных суставов

Межпозвоночные суставы являются маленькой, но чрезвычайно важной деталью позвоночника. Они отвечают за синхронизацию работы позвонков при различных движениях. К сожалению, межпозвоночные суставы при нашем «прямоходящем» положении практически всегда испытывают перегрузку и достаточно часто повреждаются.

По данным ученых, уже к 17 годам около 1/3 выпускников школ имеют скрытое смещение (блокирование) межпозвоночных суставов. С каждым годом количество подобных повреждений у сравнительно молодых людей растет. И среди 40-летних уже трудно найти человека с идеально здоровыми межпозвоночными суставами. При этом повреждение межпозвоночных суставов обычно развивается в такой последовательности: смещение (блокирование) — хроническая травматизация — артроз.

Причины и симптомы заболеваний межпозвоночных суставов

Хроническое (скрытое) блокирование развивается у человека либо в результате перегрузки какого-то сегмента позвоночника и неудачного движения, либо вследствие рефлекторного ответа при заболеваниях внутренних органов. Вспомните, как часто приходится слышать расхожее выражение: «Все болезни от позвоночника». Да, безусловно, повреждение какого-либо участка спины нередко приводит к нарушению деятельности внутренних органов. Но существует и обратная связь, когда заболевание одного из органов оказывает влияние на тот или иной сегмент позвоночника, вызывает рефлекторный спазм мышц и блокирование соответствующих межпозвоночных суставов. Самое неприятное, что даже после излечения первоначальной болезни скрытое смещение в любом отделе позвоночника само по себе уже не исчезает и может сохраняться неопределенно долгое время.

Если речь идет о смещении, возникшем как результат перегрузки неудачного движения, то здесь чаще всего повреждаются ключевые участки позвоночника: переход голова—шея, шейно-грудной переход, грудопоясничное и пояснично-крестцовое сочленения. Причем повреждение любого из ключевых участков нередко приводит к синхронному блокированию хотя бы одного из остальных грех позвоночных переходов.

Наличие подобных «блоков» влияет на весь организм, запуская цепную реакцию и вызывая целый ряд проблем. Так как в блокированных сегментах движение позвонков «выключено», позвоночнику недостает подвижности. В ответ на ограничение движения в поврежденном отделе позвоночника происходит увеличение подвижности других сегментов позвоночника, но часто ценой их перегрузки и работы на износ.

На начальном этапе цепь блоков и перегруженных компенсирующих участков может еще не вызывать более серьезных нарушений, по позвоночник обязательно сигнализирует организму о неполадках. Эти сигналы могут не восприниматься сознанием в полной мере (боли-то еще нет), но тем не менее организм чувствует: что-то не в порядке. На уровне чувств «непорядок» часто проявляется депрессией, приступами раздражительности и плохого настроения, вроде бы ничем не объяснимого, — это так называемое подпороговое ощущение.

Кстати говоря, стремясь избавиться от подобных ощущений, некоторые люди начинают снимать их с помощью алкоголя. Не стану утверждать, что, избавившись от смещения позвонка, можно извиниться и от алкоголизма в запущенной стадии, но вот чуть-чуть уменьшить тягу к спиртному, устранив правильным лечением притопу подпорогового раздражения, вполне реально.

Однако в большинстве случаев на таком раннем этапе болезни к врачу не обращаются, а дожидаются, пока нарушения в деятельности позвоночника станут ощутимыми. Обычно тайное становится явным или из-за дополнительной микротравмы, которая «ломает» сложившиеся компенсаторные механизмы, или из-за общего ухудшения физической формы и ослабления мышечно-связочного аппарата.

Происходит декомпенсация — и появляется боль в блокированном отделе позвоночника или связанных с ним участках тела. При этом боль чаще всего бывает умеренной, ноющей и достаточно редко сама по себе «дорастает» до острых приступов. Но надо учесть, что во время декомпенсации повреждение какого-то сегмента позвоночника может приводить и к нарушению деятельности внутренних органов, находящихся в зоне ответственности данного сегмента.

Так, блокирование шейного отдела позвоночника достаточно часто приводит к развитию приступов мигрени, головокружениям, шуму в ушах, способствует развитию тонзиллита и болезней щитовидной железы.

Повреждение грудного отдела может провоцировать появление приступов пароксизмальной тахикардии (учащенного сердцебиения), а также ухудшать состояние больных с ишемической болезнью сердца, панкреатитом, холециститом и атонией кишечника.

И наконец, нарушение деятельности пояснично-крестцового сегмента зачастую вызывает у женщин появление болезненных менструаций, нарушение цикла и бесплодие, а у мужчин может приводить к ослаблению потенции.

К ведению Если хроническая болезненность в блокированных отделах позвоночника выражена не очень ярко, врачи обычно не замечают связи упомянутых заболеваний с повреждением позвоночных сегментов и, проводя лечение внутренних болезней, не пытаются воздействовать на блокирование. Образуется заколдованный круг: болезнь возвращается раз за разом до тех пор, пока наконец внимание врачей не привлекут межпозвоночные суставы. И чем раньше это случится, тем лучше.

Если блокирование позвоночных сегментов может произойти в любом, даже достаточно раннем возрасте, то артроз межпозвоночных суставов чаще всего развивается уже после 40—45 лет. Приводит к артрозу хроническая травматизация (например, вызываемая вибрацией и тряской у водителей большегрузного автотранспорта) или повышенное давление на суставы при постоянном подъеме тяжестей (к примеру, у грузчиков).

Кроме того, артроз может развиваться у пожилых людей из-за возрастного «проседания» межпозвоночных дисков и уменьшения расстояния между позвонками. Когда расстояние между позвонками уменьшается, их суставные отростки сближаются и начинают сдавливать расположенные здесь межпозвоночные суставы, играющие роль амортизирующих прокладок между сочленяющимися костями.

Хрящ суставов постепенно деформируется (это похоже на деформацию резиновой прокладки в водопроводном кране), разрушается и перестает выполнять свою амортизирующую роль. Кости суставных отростков, лишившись буфера, начинают тереться друг о друга и от давления тоже деформируются.

Суставные отростки сплющиваются, приобретают неправильную форму; их суставная площадка (место, на котором расположены суставы) перестает быть гладкой, на ней образуются шероховатости, бугры и трещины. В итоге вместо плавного скольжения суставов относительно друг друга получается «натужное» движение с трением костей, что приводит к ограничению подвижности позвоночника.

Клинически артроз межпозвоночных суставов проявляется умеренной болезненностью (резкая боль появляется только в случаях защемления сустава), некоторой скованностью движений и уменьшением подвижности соответствующих участков спины. При артрозе суставов шейного отдела позвоночника (так называемый унковертебральный артроз), кроме того, может появиться головокружение, снижение остроты зрения, шум в ушах, уменьшение четкости мышления, ухудшение памяти. Причем развитие любых симптомов артроза всегда происходит очень медленно, на протяжении нескольких лет или десятилетий — в этом его отличие от смещения межпозвоночных суставов.

Диагностика заболеваний межпозвоночных суставов

Проблема диагностики заболеваний межпозвоночных суставов заключается в том, что эти болезни трудно выявить техническими (аппаратными) методами исследования. Единственное исключение составляет унковертебральный артроз шейного отдела позвоночника — он более или менее хорошо отражается на рентгеновских снимках. Все остальные нарушения межпозвоночных суставов при аппаратных обследованиях обнаруживаются с трудом.

Правда, сделав функциональные рентгеновские снимки при наклоне шеи под разными углами, косвенно можно определить наличие блоков в шейном отделе позвоночника, но, повторюсь, определить блоки по снимкам можно только косвенно.

Гораздо вернее диагностирует блокирование врач, проведя функциональный осмотр. Просчитав углы наклона и объем движения различных отделов позвоночника, хороший специалист всегда может достаточно точно выявить локализацию суставных блоков. К сожалению, наши больные уже настолько привыкли сомневаться во врачах, что не доверяют диагнозу, не подтвержденному каким-нибудь точным (как они полагают), т. е. инструментальным методом исследования.

Между тем точность технических методов обследования вообще сомнительна во многих случаях и зависит от грамотной трактовки снимков врачом. При заболеваниях межпозвоночных суставов данные, полученные на приборах, чаще всего не могут подтвердить наличие заболевания. Они могут лишь исключить какую-нибудь другую, более серьезную патологию.

С этой целью (исключить другую патологию) имеет смысл сделать рентген и томографию позвоночника плюс сдать анализы крови.

При сочетании блокирования с внутренними болезнями, естественно, необходимо провести дополнительные исследования поврежденных органов (этим уже должны заниматься терапевты).

Лечение заболеваний межпозвоночных суставов

Лечение блокирования суставов всегда начинается с мануальной терапии. При этом, устраняя манипуляциями ключевой блок, нужно искать и лечить блоки в сопряженных отделах позвоночника. К примеру, при лечении тазовых (крестцовых) повреждений врач почти во всех случаях должен проверить и состояние шейного отдела позвоночника, так как связь крестец—шея можно обнаружить в 90% случаев.

И нужно учесть, что однократной мануальной процедуры часто оказывается недостаточно. Ликвидация 1—2 ключевых блоков нередко «расслабляет» всю поврежденную цепь и обнажает скрытые до того менее важные («глубокие») повреждения. Поэтому в среднем курс лечения требует 3—5 сеансов мануальной терапии.

В качестве поддержки для мануальной терапии можно использовать массаж, постизометрическую релаксацию, иглорефлексотерапию и любые физиотерапевтические методы лечения (лазер, магнит, электрофорез, фонофорез и т. д.). Кроме того, если блокирование сустава возникло как рефлекторный ответ на раздражение нервных окончаний при каком-то заболевании внутренних органов, то одновременно с мануальной терапией нужно проводить лечение этого основного заболевания. Такое же одновременное лечение следует начать и при обратной связи событий, когда повреждение какого-то органа было спровоцировано ранее возникшим скрытым позвоночным блоком.

Лечение артроза межпозвоночных суставов должно объединять максимальный комплекс воздействий и решать несколько задач:

улучшение состояния суставного хряща;

улучшение кровообращения суставов и окружающих тканей;

снятие болевых ощущений;

уменьшение давления костей друг на друга и укрепление костных структур позвоночника.

Для улучшения состояния суставного хряща назначаются хондропротекторы (глюкозамин и хондроитина сульфат) — препараты для питания и восстановления хрящевой ткани. Препараты этой группы нужно принимать длительными курсами, по 3 месяца подряд — 2 раза в год, на протяжении нескольких лет. Практически бессмысленно принимать глюкозамин и хондроитинсульфат однократно или от случая к случаю.

Для достижения максимального лечебного эффекта глюкозамин и хондроитинсульфат лучше использовать вместе. Хотя глюкозамин и хондроитинсульфат дают неплохой результат и по отдельности, польза от их комплексного применения будет выше: они дополняют и усиливают возможности друг друга.

Кроме того, чтобы получить максимальный эффект от применения хондропротекторов, нужно обеспечить ежедневное поступление в организм адекватных, т. е. достаточных доз препаратов па протяжении всего курса лечения. Достаточная ежедневная доза глюкозамина составляет 1000—1500 мг (миллиграммов), а хондроитинсульфата — 1000 мг.

Прием хондропротекторов желательно сочетать с процедурами, направленными на улучшение кровообращения в спине. Например, как вы знаете, эффективно улучшает кровообращение массаж спины. При артрозе межпозвоночных суставов его желательно делать дважды в год, курсами по 8—10 сеансов.

Из других мероприятий, реально стимулирующих кровообращение, можно порекомендовать криотерапию. Остальные физиотерапевтические процедуры тоже улучшают циркуляцию крови, но делают это в значительно меньшей степени, поэтому их используют лишь за неимением лучшего.

Для уменьшения болевых ощущений при артрозе межпозвоночных суставов традиционно используют нестероидные противовоспалительные средства, забывая при этом, что слишком долгое их применение чревато побочными эффектами.

Кратковременное использование противовоспалительных средств (при обострениях), но возражаю против их продолжительного употребления. Ведь боль при артрозе межпозвоночных суставов редко бывает сильной, и чаще всего ее можно перетерпеть или уменьшить другими способами, например иглотерапией и массажем. В крайних случаях, при появлении сильной боли, можно провести новокаиновую блокаду болезненных зон позвоночника.

Для уменьшения давления костных структур соседних позвонков друг на друга и увеличения расстояния между сжатыми суставными поверхностями сочленяющихся позвонков используют тракцию (вытяжение позвоночника) и прибегают к таким вспомогательным средствам, как шейный воротник и поясничный бандаж. Тракция, как уже говорилось, эффективнее действует при лечении шейного отдела позвоночника. При лечении поясничного отдела можно воспользоваться самодельным тракционным устройством, которое оборудуется из кровати больного.

Лечебную гимнастику при межпозвоночном артрозе применяют осторожно: в первую очередь необходимо делать растягивающие упражнения, и к ним постепенно, понемногу нужно добавлять укрепляющие упражнения.

В заключение, полностью вылечить артроз межпозвоночных суставов достаточно сложно, при проведении комплексных мероприятий удается добиться существенного улучшения почти всегда, независимо от возраста больного.