Антибактериальная терапия при коронавирусной инфекции: препараты, показания к назначению

Обоснованное применение антибиотиков для профилактики вторичных инфекций COVID-19 является вирусной инфекцией, поэтому при легком или обычном течении болезни назначать антибиотики для предотвращения бактериальных инфекций не рекомендуется; их следует использовать с осторожностью и только в тяжелых случаях в зависимости от состояния больного.

Антибиотики могут быть назначены по усмотрению врача при следующих состояниях:

обширные поражения легких;



избыток бронхиального секрета; хронические заболевания дыхательных путей с историей колонизации патогенов в нижних отделах дыхательных путей;



прием глюкокортикоидов в дозировке > = 20 мг в течение 7 дней (в пересчете на Преднизон).

Варианты антибиотиков включают фторхинолоны, цефалоспорины второго или третьего поколения, ингибиторы β-лактамазы и т. д. Антибиотики следует использовать для профилактики бактериальных инфекций у больных в критическом состоянии, особенно с инвазивной механической вентиляцией легких.

Такие антибиотики, как карбапенемы, ингибиторы β-лактамазы, Линезолид и Ванкомицин, могут применяться у пациентов в критическом состоянии с учетом индивидуальных факторов риска.

Симптомы, состояние больного и результаты таких исследований, как общий анализ крови, С-реактивный белок и прокальцитонин, должны тщательно контролироваться во время лечения.

Если обнаружено изменение состояния пациента, необходимо составить комплексное клиническое заключение. Если невозможно исключить вторичную инфекцию, необходимо тщательно собрать материал для анализов, мазки, посевы на нуклеиновую кислоту, антигены и антитела, чтобы выявить инфекционный агент как можно раньше.

Антибиотики могут быть назначены эмпирически в следующих случаях:

1) увеличение объема отделяемого при кашле, более темный цвет мокроты, особенно желтая гнойная мокрота;

2) повышение температуры тела, которое не связано с обострением исходного заболевания;

3) заметное увеличение числа лейкоцитов и/или нейтрофилов;

4) прокальцитонин > = 0,5 нг/мл;

5) ухудшение индекса оксигенации или обострение нарушения кровообращения, не вызванные вирусной инфекцией; а также другие симптомы, предположительно вызываемые бактериальными инфекциями.

Некоторые больные с COVID-19 подвергаются риску вторичных грибковых инфекций из-за ослабленного клеточного иммунитета, вызванного вирусными инфекциями, применением глюкокортикоидов и/или антибиотиков широкого спектра действия.

У критических больных необходимо проводить микробиологические исследования дыхательных секретов, такие как мазки и посевы; своевременно проверять D-глюкозу (G-тест) и галактоманнан (GM-тест) крови или жидкости БАЛ, если есть подозрения на вторичную инфекцию.

Необходимо проявлять бдительность в отношении возможной инвазивной кандидозной инфекции и проводить противогрибковую терапию.

Флуконазол или Эхинокандин можно применять в следующих случаях:

1) пациент принимает антибиотики широкого спектра действия в течение 7 и более дней;

2) пациент получает энтеральное питание;

3) пациент проходит инвазивное обследование или лечение;

4) положительный результат посева на кандидоз в материале, полученном из двух или более частей тела;

5) у пациента значительно увеличились результаты G-теста.

Необходимо проявлять бдительность в отношении возможного инвазивного аспергиллеза легких.

Противогрибковая терапия, например Вориконазол, Позаконазол или Эхинокандин, применяется в следующих случаях:

1) пациент получает глюкокортикоид в течение семи или более дней;

2) у пациента наблюдается агранулоцитоз;

3) у пациента с хронической обструктивной болезнью легких положительный результат посева на аспергиллы в материале, взятом из дыхательных путей;

4) у пациента значительно повышены результаты GM-теста.

Источник: РУКОВОДСТВО ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 Первая академическая клиника Университетской школы медицины провинции Чжэцзян. Составлено на основе клинической практики

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