Главная / Популярная медицина стр. 5 / Как активизировать кишечник без таблеток: что такое «ленивый кишечник» Как активизировать кишечник без таблеток: что такое «ленивый кишечник» Чтобы любое очищение было максимально эффективным, необходимо не только соблюдать правила питания, но также выполнять специальные физические упражнения, способствующие более активной работе пищеварительной и выделительной системы. При этом не следует ставить целью с помощью активной физической нагрузки выводить токсины вместе с потом, так как калорийность очищающих диет и так невысока, а чрезмерные занятия могут привести к срыву или обморочному состоянию. Поэтому потоотделение лучше всего вызывать с помощью банных процедур, а для очищения выполнять специальные упражнения. Активизация кишечника Подробнее... «...Я регулярно провожу очищение своего организма, и в первую очередь кишечника. Я - не сторонница жестких методов и предпочитаю использовать для этого соответствующие диеты. Но поначалу, когда я стала приучать себя к подобному рациону, у меня были проблемы с опорожнением кишечника. Возникал риск, что все токсины, которые вобрали в себя очищающие продукты питания, снова вернутся в организм, потому что не смогут быть выведены.Вроде продукты, которые вбирают в себя шлаки, должны по идее активизировать кишечник, но у меня такого эффекта не проявлялось ни на овощах, ни на кашах. Приходилось прибегать к клизмам, а это не всегда удобно, да и привыкнуть боялась. Так бы все и длилось,пока мне не подсказали, что в такие дни нужно обязательно выполнять специальную гимнастику для кишечника, тогда он заработает, как надо. И специальный комплекс посоветовали. Он простой, но эффективный - реально помогает опорожнению кишечника. Подробнее... Упражнение 1 . Поставить ноги на ширину плеч, поднять руки над головой ладонями вверх и сплести пальцы в замок. Вдохнуть, поднявшись на носки, направить взор вверх, задержать дыхание как можно дольше. Выдохнуть, опуститься и расслабиться. Повторить 4 раза. Упражнение активизирует работу желудка и всей выделительной системы.

. Поставить ноги на ширину плеч, поднять руки над головой ладонями вверх и сплести пальцы в замок. Вдохнуть, поднявшись на носки, направить взор вверх, задержать дыхание как можно дольше. Выдохнуть, опуститься и расслабиться. Повторить 4 раза. Упражнение активизирует работу желудка и всей выделительной системы. Упражнение 2 . Выполняется аналогично первому, но при взгляде вверх нужно совершать глубокие боковые наклоны - по 8 раз в каждую сторону. Упражнение улучшает перистальтику кишечника.

. Выполняется аналогично первому, но при взгляде вверх нужно совершать глубокие боковые наклоны - по 8 раз в каждую сторону. Упражнение улучшает перистальтику кишечника. Упражнение 3 . Ноги шире плеч, руки сзади сцеплены в замок и опущены. Повернуться в одну сторону, отвести обе руки как можно дальше назад зй спину, по^отреть через плечо - по 8 раз в каждую сторону. Упражнение массирует тонкий кишечник.

. Ноги шире плеч, руки сзади сцеплены в замок и опущены. Повернуться в одну сторону, отвести обе руки как можно дальше назад зй спину, по^отреть через плечо - по 8 раз в каждую сторону. Упражнение массирует тонкий кишечник. Упражнение 4. Лечь на живот, широко развести ноги, поднять туловище на носках и прямых руках. Повернуть голову вместе с туловищем в одну сторону, чтобы увидеть противоположную пятку, затем в другую, повторить по 8 раз. Упражнение массирует прямую кишку, улучшая процесс опорожнения. Подробнее... Такие нехитрые упражнения не отнимают много времени, но весьма эффективно стимулируют перистальтику. Как только я начала их выполнять, проблемы со стулом исчезли, й с.лими и мои переживания. Теперь это мой каждодневный комплекс, который помогает поддерживать регулярное опорожнение кишечника». Все приведенные упражнения включают в работу мышцы живота, а те, соответственно, заставляют работать кишечник и желчный пузырь вместе с печенью. Скручивания, присутствующие в комплексах, позволяют максимально провести очищение. Особенно эффективны дыхательные упражнения, выполняемые животом. Лечит вакуум Подробнее... «...У меня «ленивый кишечник» - так говорят врачи и разводят руками. Даже различные очистительные диеты без клизм не проходили. Не знаю, сколько бы я еще маялась, если бы мне не подсказали простое решение - гимнастику! Конечно, я пробовала заниматься ею и раньше, но никогда до этого не использовала дыхательные упражнения, а ведь именно они включают в работу диафрагму, которая создает массаж всему кишечнику, подобно вакуумному насосу. Данный комплекс заключается в следующем. Сделать глубокий вдох, наполнив воздухом сначала легкие, а потом и живот. Затем начинается полный выдох, при котором живот втягивается до максимума, а дыхание в конце задерживается как можно дольше. Можно делать небольшие выдохи, чтобы увеличить длительность втягивания. После этого в расслаблении свободно вдохнуть и выдохнуть. Повторить 4 раза. Упражнение активно воздействует на перистальтику кишечника за счет движения диафрагмы и мышц живота. Если это упражнение делать ежедневно по утрам натощак, то все очистительные диеты пройдут без клизм. Для большей эффективности их можно сочетать с практиками йоги, которые я тоже потом постепенно подключила. Так я восстановила свою перистальтику и «перевоспитала ленивый кишечник». Дыхательные упражнения очень полезны для живота, для всех его органов. Дело в том, что у нас в норме существует так называемое внутрибрюшное давление. На его регуляцию активно влияет диафрагма, которая, подобно поршню, заставляет это давление увеличиваться или уменьшаться, осуществляя таким образом массаж органов брюшной полости и влияя на перистальтику кишечника. Двигаться диафрагму можно заставить с помощью дыхательных упражнений. Такая гимнастика очень действенна в сочетании с очищающими диетами, она значительно усиливает эффект высвобождения кишечника от всего ненужного. Да и легкие очищаются при форсированном дыхании.

Запоры: причины, симптомы, лечение, профилактика Запор — это часто повторяющееся и полное отсутствие дефекации (более двух суток) и трудности с опорожнением (возникающие при нормальной периодичности), вызванные нарушением двигательной активности как всего желудочно-кишечного тракта, так и, в особенности, толстой кишки. Подробнее... Внимание! информация на сайте не является медицинским диагнозом, или руководством к действию и предназначена только для ознакомления.