Ахиллобурсит

Ахиллобурсит – это воспаление синовиальной сумки в месте соединения ахиллесова (пяточного) сухожилия и пяточной кости. Это заболевание называется также болезнью Альберта и вызывает не только боль в стопе, но и ее ограниченную подвижность при ходьбе.

Причины ахиллобурсита

Основной причиной ахиллобурсита является, как правило, длительная чрезмерная нагрузка. Это - ходьба, бег, ношение неудобной обуви (тесной, на высоком каблуке) , а также избыточный вес, профессиональный спорт, травмы и множественные микротравмы. Человек испытывает боль при ходьбе в области пятки, наблюдаются покраснение и отёк в области голеностопного сустава. В случае присоединения инфекции и нагноения сустава, возможно развитие более тяжёлых осложнений в виде гнойного бурсита, флегмоны.

Кроме того, ахиллобурсит может возникнуть на фоне системного заболевания (ревматоидного артрита), в частности, как результат аутоиммунного процесса вследствие вирусной инфекции (гриппа, ангины).

Если же это заболевание не лечить, оно не только значительно ухудшает качество жизни и физическую активность, но и может привести к разрыву ахиллова сухожилия . Это осложнение требует хирургического лечения, предупредить которое помогают методы физио- и рефлексотерапии.

Симптомы ахиллобурсита

Боли в области пятки при ахиллобурсите сопровождаются покраснением и отечностью (опуханием), ограниченной подвижностью. Боль при ахиллобурсите обычно усиливается утром, при опоре на носки или на пятки. В случае обострения ахиллобурсита боль в области пятки становится постоянной, пульсирующей и может сопровождаться повышением температуры тела.

Боль в ахилловом сухожилии, либо ниже икроножной области.

Покраснение и отек пяточной области.

По утрам боль усиливается. Также, при попытках встать «на носочки» болевые ощущения в пяточной области увеличиваются.

Затруднения движений в голеностопном суставе.

Болевые ощущения при напоре на пятку.

В особо запущенных случаях, а также при остром рецидиве, симптомы ахиллобурсита могут проявляться в виде высокого поднятия температуры до 38-40 градусов и постоянной пульсирующей боли, с обширным покраснением кожных тканей. При возникновении острых воспалительных процессов, велика вероятность разрыва пяточного сухожилия, а это уже может закончиться оперативным вмешательством.

Как лечить ахиллобурсит?

При лечении ахиллобурсита лечение должно быть комплексным.

Для лечения необходимо, прежде всего, обеспечить покой суставу, для чего накладывается давящая и согревающая повязка, проводится фиксация сустава. Если бурсит самостоятельно не проходит в течение длительного времени, то производят прокол суставной капсулы и удаляют жидкость с последующим введением в полость антибиотиков и глюкокортикоидов.

В случае развития гнойного бурсита, показано хирургическое вскрытие суставной капсулы с установкой дренажей и вторичным заживлением без ушивания раны. В случае простого длительно бурсита возможна хирургическая коррекция с иссечением части капсулы, которая проводится амбулаторно.

Для того чтобы вылечить ахиллобурсит, необходимо не только устранить боль и снять воспаление, но и стимулировать процессы восстановления тканей.

При ахиллобурсите, как и при других видах бурсита, воспалительный процесс и скопление экссудата (жидкости) в околосуставной сумке возникает, как правило, на фоне дегенеративно-дистрофических изменений.

Подходы к лечению ахиллобурсита

✔ Прежде всего, при лечении данного заболевания необходимо заменить обувь на более удобную и свободную. Так, чтобы нога чувствовала себя комфортно, и ничего не натирало. Также, женщинам придется на некоторый период времени отказаться от ношения обуви на высоком каблуке. Этот момент очень важен при лечении заболевания.

✔ В случае, если воспаление очень сильное, для удобства нужно подложить под пятку в обувь кусочек мягкой ткани или вату, чтобы уменьшить раздражение воспаленных частей обувью.

✔ Для уменьшения болевых ощущений при лечении ахиллобурсита применяются уколы в толщу ахиллесова сухожилия смесью анестетика и глюкокортистероида (ГКС). Глюкокортикостероиды (ГКС) – это синтетические аналоги гормонов человека, которые способны уменьшить воспалительные процессы в организме.

✔ При острой стадии необходимо создать условия полного покоя для больной ноги, затем, наложить давящую повязку на пяточную область и использовать различные компрессы.

✔ При развитии хронической стадии ахиллобурсита, требуется удалить экссудат – жидкость, возникающую при воспалительных процессах. Далее, после удаления этой жидкости очень важно промыть синовиальную сумку анестетиками, антибиотиками и антисептиками.

✔ В случае развития гнойного ахиллобурсита, придется осуществить пункцию (прокол) либо разрез синовиальной сумки с дальнейшим ее промыванием.

✔ В тяжелых случаях приходится проводить операцию по удалению части пяточной кости. В большинстве своем такие операции безопасны и заканчиваются более чем успешно.

✔ Рефлексотерапия поможет уменьшить болевые ощущения пяточной области. При лечении ахиллобурсита широко применяется ариуколотерапия и иглоукалывание.

✔ Лазерные и ультразвуковые технологии, магнито- и герудотерапия, гидрокортизон – все это является эффективными методами лечения этого заболевания.

✔ Очень важными аспектами являются рациональный режим дня и питания, правильный подбор обуви, отсутствие напряженных физических нагрузок.

Физиолечение при ахиллобурсите

Одним из основных методов, входящих в комплексный курс лечения ахиллобурсита является ударно-волновая терапия. Преимуществом этого метода является то, что акустические волны, с помощью которых достигается терапевтический эффект, свободно проникают сквозь мягкие ткани и действуют непосредственно на границе сухожилие-кость. Именно в этом месте локализуется воспалительный процесс, называемый ахиллобурситом.

Импульсное действие акустических волн создает эффект интенсивного внутреннего массажа, который многократно усиливает местное кровообращение. Благодаря этому снимается боль, улучшается кровоснабжение и питание тканей, повышается местный иммунитет, мобилизуются естественные восстановительные процессы. Одновременно эта процедура оказывает противоотечное действие, стимулируя отток скопившегося экссудата.

Наилучшие результаты ударно-волновой терапии достигаются благодаря ее комбинации с иглорефлексотерапией, точечным массажем и другими методами рефлексо - и физиотерапии.

В частности, электропунктура и лазеротерапия оказывают выраженное противовоспалительное действие, а прогревание моксами (сигарами, конусами) биоактивных точек улучшает обменные процессы и способствует лучшему оттоку экссудата. Это позволяет не только значительно облегчить состояние, но и избежать проколов для эвакуации скопившейся жидкости и устранения отека.

Народные средства

Такие средства являются вспомогательными, основное лечение назначает врач, рассматривая отдельные особенности течения болезни. Все народные средства делятся на несколько групп:

Компрессы. Тепло. Холод. Микстуры.

Компрессы

Редька. Черную редьку с кожурой натереть с кожурой, завернуть в марлевую салфетку и приложить к голеностопному суставу на час. Перед применением компресса необходимо смазать место прикладывания растительным маслом. Прикладывания нужно проводить дважды в день.

Хрен. Можно использовать вместо редьки натертый хрен, тогда предварительно место прикладывания следует смазать обильно глицерином. Длительность таких процедур – 2-3 недели.

Лопух. Настоять в стакане водки в течение пары недель 1 столовую ложку сухих корней лопуха, предварительно измельченных. Полученной настойкой делать компрессы в течение 20 дней.

Хвоя. Заварить около 200 грамм хвои в 5 литрах воды, настоять около полусуток. Полученный настой подогревают и делают ванночки для ног в течение 2 декад.

Алоэ, мед, водка. Ингредиенты смешиваются в таком соотношении: 1 часть первого, 2 части второго и 3 чести третьего. Полученным составом делают компресс на сустав на ночь.

Листья сирени. Листья прикладывают в свежем виде или в виде настойки на водке к больному суставу на несколько часов, лучше на целую ночь.

Лист капусты. Проложить на ночь к больной пятке.

Лук репчатый. Кашицу из лука нанести на сустав, сверху накрыть целлофаном. Оставить на пару часов.

Листья каланхоэ. Заморозить и отбить листья и приложить на ночь под носок (туго прибинтовать).

Грейпфрут. Смочить марлевую салфетку в соке грейпфрута и проложить к суставу, оставить на несколько часов.

Микстуры

Прополис. К 7 частям прополиса добавить 1 часть сливочного масла. Принимать по 1 чайной ложке на протяжении недели до приема пищи.

Мед и яблочный уксус. Одну чайную ложку смеси (1:1) растворить в стакане воды, принимать утром и вечером.

Профилактика ахиллобурсита

В целях профилактики необходимо избегать травм суставов, носить специальные фиксаторы, которые защищают бурсу, а при получении ран своевременно обрабатывать их антисептиками.