Кипарис: полезные, лечебные свойства, применение. Легенда о кипарисе

Кипарис — древнейшее растение. Его предки произрастали еще в эпоху динозавров. С доисторических времен это прекрасное дерево привлекало людей своей утонченной красотой, декоративностью древесины, изумительным ароматом и уникальными целебными свойствами.

Эти прекрасные, стройные и изящные деревья являются украшением многих красивейших парков и садов во всем мире.

Деревья кипариса высаживали в древнем Китае у границы поселений – считалось, что кипарис защитит жителей деревни от бед и подарит им долгую жизнь и крепкое здоровье.

В Греции же кипарис был эмблемой бога подземного царства Аида, поэтому древние греки и римляне использовали ветви кипариса как траурную символику и называли «деревом грусти». Кроме того, кипарис высаживали как декоративное растение в храмовых садах. Древнегреческий писатель Лукиан писал, что храм Афродиты, наряду с плодовыми деревьями, украшали «те, что плодов не приносят, но которым красота заменяет плод: кипарисы и платаны до неба высотою...»

В христианской же традиции кипарис никак не ассоциировался с грустью. Напротив, это был символ вечной жизни, молодости и жизнерадостности, выносливости и здоровья. В Библии упоминается, что кипарис, кедр и пихта были украшениями райского сада.

Издревле высоко ценилась древесина кипариса. Из нее изготавливали утонченную мебель, статуэтки, церковную утварь. В древнем Египте древесину кипариса использовали для изготовления саркофагоф, а масло добавляли в бальзамические смеси.

Плутарх рекомендовал записывать законы именно на кипарисовых таблицах, т. к. это дерево не подвержено тлению. Согласно античной мифологии, из древесины кипариса были сделаны стрелы Купидона, палица Геракла и скипетр Юпитера. Есть мнение, что дерево гофер, из которого был сделан библейский Ноев ковчег, – это кипарис.

Целебные свойства этого чудесного растения были известны еще в старь. Смолами кипариса лечили раны, ожоги и язвы.

Но самое главное свойство кипариса – улучшать состояние больных заболеваниями дыхательной системы. С давних времен больные со всей Европы ездили оздоравливаться на остров Крит или на Капри, известные своими кипарисовыми рощами.

Во времена СССР множество специализированных санаториев и диспансеров было построено в Крыму, где сочетание горного воздуха, близости моря, мягкого климата и целебного влияния кипарисовых, сосновых и лавровых рощ давали поразительные результаты.

Эфирное масло кипариса применяется в лечении ряда заболеваний. Кроме того, кипарисовое масло является прекрасным косметическим средством.

Кипарисовое масло для здоровья

Эфирное масло кипариса обладает уникальным антисептическим свойством. Благодаря этому оно так популярно в лечении неспецифических воспалительных заболеваний дыхательной системы. Кипарисовое масло облегчает состояние при кашле и положительно влияет на функцию внешнего дыхания.

Масло кипариса является действенным средством для профилактики и лечения ОРВИ. Оно применяется для ароматизации помещений, ингаляций, растираний, компрессов, ванн.

Масло обладает сильным дезодорирующим свойством, поэтому его также применяют для освежения воздуха в затхлых помещениях (а заодно обезвреживают бактериальную и грибковую инфекцию в сырых помещениях).

Масло оказывает стимулирующий эффект на сердечно-сосудистую систему. Укрепляет стенки сосудов, препятствует развитию атеросклероза, нормализует давление. Нормализует лабильное артериальное давление.

Стимулирует работу печени и желчного пузыря.

Эфирное масло этого замечательного растения обладает еще одним удивительным свойством – благотворно влияет на нервную систему, улучшает память, устраняет рассеяность, помогает сконцентрировать внимание. Масло успешно снимает нервное напряжение, устраняет гнев, помогает избавиться от навязчивых мыслей, проясняет сознание, восстанавливает сон.

Помимо этого, масло снижает кровоточивость десен, препятствует кровоизлияниям, усиливает свертываемость крови.

Ослабляет предменструальное напряжение, облегчает состояние в период менопаузы (позитивно влияет на гормональный фон, снимает раздражительность, облегчает периоды «приливов»).

Кипарисовое масло для красоты

Масло весьма успешно применяется в косметологии для ухода за чувствительной и склонной к покраснениям коже. Препятствует чрезмерному выведению влаги, вследствие чего улучшает состояние зрелой и увядающей кожи. Препятствует проявлению сосудистого рисунка на коже, благодаря чему используется в борьбе с куперозом. Сосудистая сетка на лице становится менее заметной, если применять маски и кремы с маслом кипариса.

Масло благотворно влияет на волосы, препятствует их выпадению, делает их блестящими, шелковистыми и здоровыми на вид.

Кипарисовое масло применяется как самостоятельно, так и в смесях с другими маслами: жасмина, шалфея, сандала, грейпфрута, бергамота и пр.

Для массажа: 3-5 капель на 10 мл базисного масла. Эту же форму можно применять при геморрое для тампонов и смазывания геморроидальных бляшек 2 раза в день.

Для компресса: 5 капель масла добавляют в 1 стакан теплой воды.

Для аромалампы: 3-5 капель.

Для ингаляций: 1-2 капли.

В ванну: 3-5 капель, в ванночку: 1-2 капли масла, предварительно смешанные с эмульгатором (1/4 стакана молока, сыворотки, раствора меда, морской или кухонной соли).

Для обогащения кремов, тоников, гелей, шампуней: 2-3 капли на 5 мл основы.

Легенда о Кипарисе

Древнеримский поэт Овидий в «Метаморфозе» передает легенду о прекрасном юноше Кипарисе.

Легенда гласит, что на острове Кеос в Карфейской долине жил прекрасный златорогий олень, которого его создатель – Зевс – посвятил нимфам. Олень был прекрасен и постатью, и нравом. Жители Кеоса любили его, и он без страха заходил к ним в жилища. Но особенно олень сдружился с юным сыном царя Кеоса по имени Кипарис.

Парень мог целый день провести рядом с оленем, разговаривая с ним. Он водил друга на поляны с сочной травой и к звонко журчащим ручьям; он украшал могучие рога его венками из душистых цветов; часто, играя с оленем, вскакивал юный Кипарис, смеясь, ему на спину и разъезжал на нем по цветущей Карфейской долине.

Однажды, жарким полднем Кипарис отправился со своим другом стреловержцем Аполлоном на охоту. Он выпустил смертельную стрелу в дрогнувший кустарник, думая, что там добыча. Но к всеобщему горю там дремал златорогий олень, сморенный полуденной жарой. Стрела Кипариса поразила оленя прямо в сердце, и он умер. Ужаснулся Кипарис, узнав, что стал причиной гибели своего любимца. Горе царевича было безутешно, он стал молить сребролукого Аполлона, чтобы тот дал ему грустить вечно. Внял бог молитвам юноши и превратил его в прекрасное дерево, которое, как стрела, уходило вершиной в небо.

...Вот уже кровь у него от безмерного плача иссякла, Начали члены его становиться зелёными; вскоре И волосы, что вокруг белоснежного лба ниспадали, начали прямо торчать и, сделавшись жесткими, стали В звездное небо смотреть возносящейся стройно вершиной...

Грустно вздохнул Аполлон и промолвил: – Всегда буду я скорбеть о тебе, прекрасный юноша, скорбеть будешь и ты о чужом горе. Будь же всегда со скорбящими!

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