Главная / Зеленая аптека стр. 11 / Гранат: в чем польза для здоровья, лечебные свойства гранатового сока при болезнях сердца, сосудов и заболеваниях суставов Гранат: в чем польза для здоровья, лечебные свойства гранатового сока при болезнях сердца, сосудов и заболеваниях суставов Гранат - зернистое яблоко, это лишь одно из названий ГРАНАТА, который заслуженно именуют королевским фруктом. Он содержит массу питательных и целебных веществ: органические кислоты (лимонная, щавелевая, яблочная); витамины (группы В, С, К, Р); фруктоза, пектин, минералы (фосфор, марганец, кальций, магний, железо, калий); фитонциды, дубильные и смолистые вещества, алкалоиды и т.д. В количественном соотношении в гранате больше всего витамина В6, он нормализует работу нервной системы, препятствует возникновению тромбов, обновляет функцию крови. Не в каждом продукте есть столь оптимальный баланс полезных компонентов. Но уникальность граната не только в этом, но еще и в их удачном между собой сочетании. Его сок считается самым полезным из всех фруктовых. Еще Гиппократ описал его целебность и активно использовал в лечебных целях. От гипертонии Подробнее... «..Действенное средство от гипертонии - гранатовый сок. Он мне нравится тем, что мягко снижает давление, не причиняя дискомфорта. При необходимости в течение 2 недель я пью гранатовый сок: 3 раза в день по 50 мл за полчаса до еды (при разной переносимости общий объем может быть от 60 до 250 мл). Потом делаю 10-дневный перерыв и, если надо, курс повторяю. Есть вариант попроще: каждое утро за полчаса до завтрака выпивайте 1/2 стакана сока. В обоих случаях его можно заменить половиной граната. Кроме нормализации давления, вы таким образом сможете повысить уровень гемоглобина в крови и уменьшить вероятность сердечного приступа и инсульта. Если чистый гранатовый сок вызывает неприятные ощущения в желудке, кишечнике или не подходит по иным причинам, есть такие рецепты. ✅ 1. Разбавить сок кипяченой или минеральной негазированной водой 1:1. Несколько раз в день выпивать по 100 мл за 30 минут до еды. Для достижения максимального результата лучше пройти курс лечения в 2 месяца.

✅ 2. Сердечники могут лечиться вкусным и полезным чаем. Для этого залейте 100 г высушенных перепонок из плодов фаната 200 мл кипятка. Такой рецепт помогает успокоиться и улучшить сон.

✅ 3. После еды можно употреблять 2 г измельченной кожуры 2 раза в день. Запивать водой.

✅ 4. 50 г измельченной кожуры граната залить 500 мл холодной воды. Оставить на 7 часов. Варить на медленном огне, пока не выкипит половина жидкости. Дать остыть до 40 °С, добавить 2 ч. ложки натурального меда и перемешать. Полученный отвар оставить до полного остывания, процедить и пить в течение часа. Надеюсь, что-то из предложенного мной вам пригодится!» Гранатовый сок влияет на давление, благодаря содержащимся фенольным соединениям и антиоксидантам. В нем на порядок больше этих элементов, чем в апельсиновом, виноградном или черничном соке, а также красном вине и зеленом чае. Исследования показали, что при ежедневном употреблении 50 мл гранатового сока величина систолического давления в среднем понижается на 5%. Калий в гранате способствует мочегонному эффекту, благодаря этому давление снижается быстрее. К тому же гранат помогает улучшить работу сердечной мышцы и укрепить сосуды. Подробнее... Противопоказан сок граната при язвенной болезни желудка, гастрите с повышенной кислотностью желудочного сока (за исключением небольшого количества очень сладкого сока из хорошо вызревших плодов); при хроническом запоре, подагре, при приеме некоторых лекарств, снижающих уровень холестерина и давление; в период беременности; детям до 1 года. Косточки граната категорически нельзя употреблять беременным и людям с язвенной болезнью желудка. Страдающим чрезмерной чувствительностью зубов стоит быть аккуратными при употреблении гранатового сока - он может разрушить эмаль. Полифенолы граната выводят тяжелые металлы и токсины из организма, затормаживают процессы старения (в функции омоложения организма граматовый сок опережает такие известные антиоксиданты, как зеленый чай и даже черничный сок); пектины фрукта устраняют вздутие живота, запоры, проблемы с пищеварением. ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ Подробнее... Гранат с помощью входящего в его состав природного соединения полифенола пуникалагина способен замедлять наступление и снижать некоторые из симптомов болезни Альцгеймера. Это было доказано в ходе исследований, проводившихся в течение нескольких лет. Пуникалагин помогает предотвращать разрушение клеток головного мозга. Таким образом, может быть замедлено дальнейшее прогрессирование болезни Альцгеймера. Сейчас ученые изучают, какая доза граната необходима, чтобы получить нужный эффект, но уже очевидно, что гранат полезен (в любом виде!) и при обычном воспалении, характерном для многих заболеваний, и при более серьезных проблемах со здоровьем, например, таких, как ревматоидный артрит, болезнь Паркинсона и даже рак. Гранат при ишемии Подробнее... «Нет ничего проще: 2-3 раза в день надо пить гранатовый сок за 30 минут до еды. Общий его объем в сутки - 240 мл. Через 3 месяца я уже в полной мере ощущал улучшение состояния: приступы происходили реже и каждый раз все слабее. Как пояснил лечащий врач, люди с ишеМической болезнью имеют узкие артерии. Это приводит к уменьшению подачи крови и, следовательно, кислорода к сердечной мышце. У меня после 3-месячного курса лечения гранатовым соком врач зафиксировал заметное улучшение притока крови к сердцу». Влияние гранатового сока на больных с ишемической болезнью сердца изучалось в калифорнийском НИИ профилактической медицины. После 3 месяцев такой терапии у участников эксперимента приток крови к сердцу улучшился в среднем на 17%. Во-первых, этому способствовал содержащийся в гранате полифенол пуникалагин: это уникальное вещество нейтрализует свободные радикалы и повышает антиоксидантный статус. Попадая в организм, оно благотворно влияет на сердце: защищает от инфаркта, осуществляет приток крови к главным органам, препятствует сужению артерий, что помогает нормально снабжать сердце кровью, защищает от сердечных приступов. По данным медиков, пуникалагин и другие антиоксиданты граната, кроме прочего, укрепляют стенки сосудов и снижают уровень «плохого» холестерина. Это препятствует образованию атеросклеротических бляшек. В одном из исследований больным со стенозом сонной артерии в течение 3 лет предлагалось выпивать по 30 мл гранатового сока в день. В результате было выявлено, что риск образования атеросклеротических бляшек у участников эксперимента снизился на 30%. При болезнях суставов Подробнее... «...Всю жизнь интересовался народной медициной и не единожды убеждался в эффективности многих ее рецептов. Один из них помогает мне бороться с артритом, в его основе гранатовый сок. Если ежедневно пить по 3-5 ст. ложек неразбавленного сока не позднее чем за полчаса до еды, это будет не только хорошей профилактикой, но и заметно снизит болезненную симптоматику. Если у вас такие же проблемы, обязательно попробуйте!» Артрозо-артрит - самое распространенное заболевание суставов. По статистике, им страдает более 10% населения Земли. Оно характеризуется периодическими воспалениями тканей сустава, его деформацией, ограничением и болезненностью движений. Гранат богат витамином К, играющим значительную роль в обмене веществ в костях и соединительных тканях. В частности, он участвует в усвоении кальция. Также в гранатовом соке большое количество фитонутриентов, которые снимают воспаления и уменьшают отеки. Научные исследования показали: гранат замедляет деформацию хрящевых тканей, приводящих к остеоартрозу. Также было выявлено, что сок граната обладает способностью блокировать фермент, избыточное количество которого в организме приводит к изнашиванию хрящевой ткани. Укрепит сердце При любых патологических состояниях эффективной дозой является ежедневный прием 50 мл гранатового сока. Это соответствует примерно половине крупного плода. Но имейте в виду: продаваемый в магазинах гранатовый нектар содержит много сахара, который крайне нежелателен при заболеваниях сосудов, поэтому для лечебных целей такие напитки не подходят. Выбирать надо только натуральные соки, а лучше готовить их самостоятельно. Чистый (не разбавленный) сок граната, насыщенный огромным количеством антиоксидантов, прекрасно связывает свободные радикалы, поэтому не только полезен для сердца, но и защищает организм от развития онкологических заболеваний. Совет лекаря Чтобы выбрать сочный и спелый гранат, обратите внимание на следующее. ✅ Он должен быть тяжелее, чем выглядит на первый взгляд, - это говорит о его сочности. Если у крупного граната вес менее 130 г, значит, зернышки внутри уже подсохли, стали менее сочными.

✅ Кожура должна быть сухой, без пятен и вмятин, и упругой - при легком нажатии она тут же восстанавливается. Хорошо, если через нее прощупываются зерна.

✅ Не стоит думать, что чем краснее гранат, тем он слаще. Цвет зависит от сорта, а не от степени зрелости. Лучше ориентироваться на хвостик (место, где был цветок) - там не должно быть ничего зеленого.

✅ Постучите по гранату - у зрелого из-за большого количества сока внутри звук будет слегка металлический. Если он глухой - значит, сока внутри мало, а зернышки усохли. Если фрукт слишком твердый или, наоборот, мягкий, лучше не покупайте его, он однозначно окажется испорченным. В составе граната - 15 аминокислот. Некоторые из них являются редкими и, помимо граната, содержатся только в мясе. Поэтому фрукт рекомендуют включать в рацион всем, кто употребляет недостаточное количество белковой пищи, в том числе и вегетарианцам.

Топ самых полезных продуктов Незаменимым фруктом для сохранения молодости и красоты кожи считается гранат. Вещества, содержащиеся в гранате, неустанно сражаются с процессами увядания кожи, продлевая жизнь фибробластам – клеткам, ответственным за производство коллагена и эластина. Подробнее... Внимание! информация на сайте не является медицинским диагнозом, или руководством к действию и предназначена только для ознакомления.