Главная / Зеленая аптека стр. 17 / Чага (гриб): полезные, лечебные свойства, приготовление чая и настоя. Лечение чагой при онкологии и опухолях Чага (гриб): полезные, лечебные свойства, приготовление чая и настоя. Лечение чагой при онкологии и опухолях Наверняка каждый слышал о целебном грибе чаге. А кто-то даже видел его «вживую». На вид — обычный гриб-трутовик. А на поверку — чудодейственное средство, обладающее способностью излечивать многие болезни. Историческая справка о целебных свойствах гриба чага Чага используется для лечения различных заболеваний так давно, что сейчас трудно сказать, кто впервые обнаружил ее целебные свойства. Об использовании чаги для лечения заболеваний желудка писал еще Авиценна. О целебных свойствах гриба чага известно давно. Лечебные свойства чаги были описаны еще в трудах знаменитых арабских целителей. Гриб эффективен в укреплении иммунитета, в лечении заболеваний ЖКТ. Также гриб чага обладает противоопухолевыми свойствами. Гриб упоминается в медицинских трактатах древнего Китая, о нем рассказывал своим ученикам Аверроэс. А римляне были убеждены, что гриб прекрасно справляется с кожными заболеваниями. Легенда гласит, что сам великий Владимир Мономах вылечил рак губы, смазывая пораженный участок соком чаги. Вот такой этот замечательный гриб. Химический состав гриба чаги При изучении химического состава гриба выяснено, что гриб богат макрои микроэлементами, необходимыми организму. Также в нем содержится щавелевая, муравьиная, уксусная, масляная, ванилиновая, пароксибензойная кислоты, две тритерпеновые кислоты из группы тетрациклических тритерпенов, обликвиновая, инонотовая и другие кислоты, свободные фенолы, полисахариды, лигнин, клетчатка и птерины. Благодаря уникальному химическому составу, гриб чага эфективен в лечении заболеваний желудочнокишечного тракта и как общеукрепляющее средство. Полезные и лечебные свойства чаги В названии гриба — березовый гриб чага — закреплен его важнейший признак: то, что он произрастает на березах. Имеющий противовоспалительные, антибактериальные и регенерирующие свойства, гриб прибавил к своим целебным качествам еще и силу березового сока, которым живился на протяжении жизни. Всем давно известны лечебные свойства березового сока. Не удивительно, что впитывая силу березы, чага со временем становится не просто полезным, но и исцеляющим грибом. Важно еще отметить и то, что чагу нужно собирать только на живых и здоровых деревьях. Кроме того, стоит обратить внимание на почвы, на которых произрастало это дерево. Т.к. на бедных или сильно увлажненных почвах целебные свойства гриба ослабевают. Также важно уметь отличить настоящий целебный гриб от ложного трутовика. Гриб чага примененние при онкологии и опухолях Издавна гриб чага применяется в качестве профилактики онкологических заболеваний. Благодаря содержанию в грибе чага птеринов и других биологически активных веществ он обладает антиканцерогенным и противоопухолевым действием. Применение чаги способствует торможению роста опухоли, снижению интоксикации, вызванной опухолевым процессом, и увеличению продолжительности жизни больных. Следует помнить, что чага не излечивает от рака. Гриб способен уменьшить интоксикацию и, тем самым, существенно улучшить качество жизни пациентов. Это особенно важно для пациентов, которым противопоказана лучевая терапия и хирургическое вмешательство. А тем пациентам, которые проходят химио- или лучевую терапию, гриб чага помогает легче переносить тяжелые побочные эффекты, снижая уровень интоксикации и улучшая общее состояние. Как используют чагу? Из чаги в народной медицине изготавливают: Чай.

Отвары.

Настои.

Масло.

Экстракт. Чаще используют чаи, отвары и настои. Как правильно использовать гриб чагу, как заваривать и пить чаи и настои? Для того чтобы извлечь из березового гриба максимум пользы, его надо правильно заварить. Если используется свежая чага, то ее необходимо измельчить. Можно использовать мясорубку или терку. Сырье надо замочить, если гриб уже был высушен. Замачивают его на несколько часов, пока он размягчится. Вода, которой заливается сырье, не должна быть слишком горячей. Затем уже мягкий гриб можно натереть на терке или измельчить в блендере. Воду выливать не нужно, ее можно использовать для приготовления настоя. Правильно для заваривания чаги использовать керамическую или фарфоровую посуду. Необходимо взять пять частей воды на одну часть гриба. Температура воды должна быть 60-70 градусов. Заливаем чагу и настаиваем 24-48 часов. Затем необходимо настой процедить через сложенную марлю. Гущу можно использовать для повторного заваривания. Получившуюся жидкость необходимо разбавить до необходимой консистенции. Настой можно хранить в холодильнике трое суток. Напиток получается терпкий приятный на вкус. Применяют его внутрь: 2 чайные ложки настоя разводят 150 мл подогретой кипяченой воды и принимают по 1 столовой ложке полученного раствора 3 раза в день за 30 мин до еды. Лечение проводят длительными курсами (3–5 месяцев) с перерывами между ними 7–10 дней. Серьезных побочных эффектов у чаги нет. Передозировка может вызвать диарею, которая прекращается при отмене или сокращении дозы. Когда заготавливают, как хранят и в чем основные лечебные свойства гриба Березовый гриб чагу также ищут и заготавливают в феврале, когда перед будущим весенним пробуждением в нем накапливается максимальное количество полезных веществ. В это время, когда лес прозрачный, гриб легче увидеть на стволе дерева, но можно договориться и с заготовителями дров, чтобы найденную чагу передали вам. Руками чагу от древесины не оторвать, поможет небольшой топорик, которым можно подрубить нарост и отделить от ствола. Чагу нельзя собирать с погибших деревьев, никакой пользы от мертвого гриба не будет. А самой полезно считается та, которая выросла в березовой роще. После отделения гриба нужно очистить его от остатков древесины, а снаружи срезать сухую черную корку. Подробнее... Лекарственным сырьем считается внутренняя буроватая масса, плотная и жесткая. Ее нарезают на маленькие кусочки и сушат в сушилке при 50°С. Хранят чагу в бумажных пакетах в течение двух лет. Лечебные свойства чаги очень высоки. Одно из главных применений отвара чаги - это борьба с воспаленной слизистой желудка . Отвар отлично заживляет стенки, подавляет развитие язвы и снимает болевой синдром.

. Отвар отлично заживляет стенки, подавляет развитие язвы и снимает болевой синдром. Настой используют для укрепления иммунитета, повышения мужской потенции.

Отвар чаги лечит женское бесплодие и используется для профилактики онкологии, улучшая качество жизни пациента. Чага против лучевой терапии при онкологии Подробнее... «...Истории с онкологией всегда грустные, но все же, когда кому-то удается побороть болезнь, это дает надежду другим, оказавшимся в такой беде. Мой отец заболел раком слизистой рта. Обнаружили образование случайно у стоматолога, прооперировали и стали проводить лучевую терапию. К сожалению, сожгли слизистую и слюнные железы буквально на первых сеансах. Слюноотделение почти прекратилось. Состояние это мучительное, отцу пришлось постоянно принимать препараты, заменяющие слюну. Конечно же, терапию остановили, не доведя курс до конца, но нужно было как-то контролировать болезнь, чтобы не возникло рецидива. Вот тогда-то отцу и помог гриб чага. Вспомнили, что наши прабабушки всегда применяли его при опухолях. И современные данные подтверждают, что гриб эффективен против онкологии. Приготовила я настойку из чаги. Чтобы приготовить целебный состав, рекомендуется взять 10 ст. ложек измельченной чаги, залить 500 мл водки и настаивать в течение 14 дней. На настойку не должны попадать солнечные лучи. Дважды в день принимать лекарство по 50 мл на стакан очищенной воды. Поскольку злокачественный процесс проходил во рту, то данный состав использовали и местно - отец просто полоскал рот водой с настойкой дополнительно к приему внутрь, через день делал примочки из него. Лечение чагой при опухолях должно длиться минимум 3 месяца. И еще я просто поила отца чаем из чаги вместо обычного черного. Он быстро привык к нему и даже потом полюбил. Ограничений в приеме такого чая нет, зато помощь будет поступать ежедневно. Готовят его следующим образом: 250 г сухой чаги, измельченной на кусочки, залить 1 л кипящей воды на нескольких минут. Кастрюльку обязательно использовать эмалированную. Затем отвар с плиты снимают, тепло укутывают и дают настояться в течение 5-7 часов. Полученный настой фильтруют. Его необходимо употребить в течение 3 дней, так как по истечении этого срока он теряет свои полезные свойства. Перед употреблением отвар можно подогревать, но не выше 40 °С, иначе полезные вещества разрушатся. В результате с ситуацией мы справились: вот уже 8 лет прошло, а признаков рака у отца больше так и не появилось. Надеюсь, что он еще поживет в добром здравии и внучат понянчит. Конечно, большие неприятности доставил ожог - от него лечились дольше, чем от самого рака, но функцию слюнных желез, к сожалению, восстановить так и не удалось». Комментарий специалиста Подробнее... Если новообразование находится не во внутренних системах, то полезными будут компрессы, примочки, присыпки и мази на основе чаги, при гинекологических проблемах используют свечи с экстрактом гриба и спринцевание с отварами или настоями из него. Подобные процедуры позволят воздействовать на больное место непосредственно. Компрессы, примочки, ингаляции можно делать и с использованием настойки. Это будет полезным дополнительным средством при онкологии прямой кишки, матки, гортани. Приведенный рецепт чая из гриба чаги - это лишь один из способов приготовления, и не самый лучший, разве что быстрый. РЕЦЕПТ В КОПИЛКУ НАПИТОК ИЗ ЧАГИ Этот рецепт более правильный, так как позволяет сохранить все полезные свойства чаги, не разрушая целебные полисахариды. Необходимо тщательно вымыть кусок чаги, залить его чуть теплой кипяченой водой и оставить на 6-7 часов для того, чтобы гриб полностью размяк. Используйте для этого только стеклянную либо эмалированную посуду. Затем размягченный гриб необходимо отжать, но воду не выливайте! Извлеченный гриб измельчают, пропустив его через мясорубку или натерев на терке. Воду, в которой вымачивался кусок чаги, следует подогреть до 40-50 °С и залить ею измельченный гриб из расчета 5 частей воды на 1 часть березового гриба. Гриб настаивают в прохладном месте в течение 2 суток, чтобы не забродил. Полученный настой тщательно процеживают и хранят в плотно закрытой посуде в холодильнике. Его необходимо использовать в течение 3-4 дней. doclvs.ru Внимание! информация на сайте не является медицинским диагнозом, или руководством к действию и предназначена только для ознакомления.