Зверобой: описание; полезные свойства; применение; показания; противопоказания

Зверобой продырявленный (обыкновенный)

В медицине используют два вида растения: зверобой продырявленный и четырехгранный. Экстракт зверобоя является составным компонентом лекарственных препаратов официальной медицины, таких как Деприм и других, используемых для лечения депрессивных состояний. В народной медицине описано множество эффективных рецептов с растением.

При этом нельзя забывать, что полезные свойства зверобоя могут быть вредными, если у вас есть противопоказания к применению этого фитопрепарата.

Ботаническое описание зверобоя продырявленного

Зверобой продырявленный (обыкновенный) — травянистое растение семейства Зверобойных (лат. Hypericaceae).

Ботаническое название - Hypericum.

Родовое название — Зверобой.

Народные названия — заячья кровь, зверобой дырявый, зверобой жёлтый, зверобойник, красная травица, кровавец, кровца, хворобой, зелье светоянское. Зверобой это трава, высотой до 80 см с ветвистым тонким корневищем и многочисленными придаточными корнями. Стебли прямостоячие, тонкие, двугранные, ветвистые голые.

Листья супротивные, мелкие, овальные или продолговатые, цельнокрайние, с просвечивающими железками в виде черных точек, сидячие. Цветки золотисто-желтые с черными точками, в густых щитковидных соцветиях.

Плод — трехгранная коробочка, раскрывающаяся тремя створками, с мелкими семенами.

Цветет зверобой в июне — августе. Растет на лугах, опушках, в негустых лиственных и сосновых лесах на песчаных склонах, вырубках, залежах, у дорог в южной половине лесной и в лесостепной зонах Северного Полушария.

В России встречается несколько видов зверобоя, из них наиболее обыкновенные в Европейской России — зверобой продырявленный (Hypericum perforatum L.) и зверобой четырёхгранный (Hypericum quadrangulum L.) .

Оба эти растения — многолетние травы с сохраняющимися корневищами. Второй вид отличается четырехгранным стеблем. Оба вида считаются в народе целебными, и препараты из этих растений употребляется от многих болезней.

Интересно знать! В Средние века бытовало поверье, что зверобой способен защитить от злых духов, привидений и ведьм. Его клали к ребенку в кроватку или подвешивали к люльке. Считалось, что так малышу будут сниться хорошие сны, и нечистая сила его не напугает. На свежей траве зверобоя гадали девушки на любовь: мяли стебли в руках, если сок выступал красным – то чувство было взаимным, если бесцветным – то избранник был равнодушен.

Зверобой брали с собой в дорогу путники, считалось, что он защитит от нападения диких зверей и разбойников. Существует множество легенд о происхождении зверобоя. Так, у христианских народов его появление связывают со смертью Иоанна Крестителя. Когда ему отрубили голову, то на месте упавших на землю капель крови вырос зверобой. Поэтому по славянской традиции это растение называют «Иванова кровь».

Состав и полезные свойства зверобоя

В зверобое много полезных веществ, благодаря чему он и обладает целебными свойствами. Растение содержит вещества дубильные (10-12%), флавоноиды (гиперозид, рутин, кверцитрин, мирицетин, лейкоантоцианы), сапонины, красители (гиперицин - 0,1-0,4%, псевдогиперицина, гиперин, франгулаемодинантранол), масло эфирное ( 0,2-0,3%), вещества смолистые (17%), каротин, кислоту аскорбиновую.

Ещё с древних времён применяли настои из травы зверобоя, приготовленные на воде, для лечения заболеваний сердца, ревматизма, простуды, гриппа, головных болей, заболеваний печени, желудка, мочевого пузыря, ночного недержания мочи, геморроя, воспаления женских половых органов.

И только совсем недавно учёные-медики обнаружили ещё одно полезное свойство зверобоя. Как показали клинические исследования, растение положительно влияет на нервную систему и обладает антидепрессивным эффектом. Это делает зверобой ещё ценнее, так как он почти не имеет противопоказаний и не вызывает побочных явлений, в отличие от успокоительных лекарств химического происхождения.

Состав зверобоя:

✅ 1. Витамин C повышают иммунитет, способствуют восстановлению и обновлению хрящей, связок, поддерживают тургор кожи, предотвращают перерождение нормальных клеток в раковые;

✅ 2. Каротин – предшественник витамина А. Он необходим для правильной работы глаз, обновления клеток кожи, борьбы с вирусами и бактериями;

✅ 3. Дубильные вещества способствуют очищению ран от инфекции, снимают воспаление, ускоряют заживление;

✅ 4. Никотиновая кислота необходима для правильной работы сердца и нервной системы;

✅ 5. Токоферол – это витамин Е, который необходим для защиты организма от разрушительного действия свободных радикалов;

✅ 6. Фитонциды – растительные «антибиотики», которые обладают мощным противомикробным действием.

✅ 7. Гиперицин и гиперфорин – особые вещества, которые обладают антидепрессивным действием;

✅ 8. Гиперозид и рутин укрепляют стенки сосудов;

Сбор травы зверобоя

Зверобой собирают, когда он полностью расцветет (на Иванов день −24 июня). Срезают его около земли, связывают в пучки и высушивают на воздухе в затененном месте. Для изготовления лекарств используется вся наземная часть растения.

Фармокологическое действие и применение зверобоя

Трава зверобой оказывает спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру всего организма и кровеносные сосуды, стимулирует регенерационные процессы. Востребованы также его вяжущие, мочегонные, общеукрепляющие, кровоостанавливающие, антисептические и противовоспалительные полезные свойства.

Зверобой применяется при гастрите, энтерите, колите, холецистите, дискинезии желчевыводящих путей, гепатите, желчнокаменной болезни, метеоризме.

Зверобой эффективен при лечении воспалений почек и мочевого пузыря: он имеет свойство выводить лишнюю жидкость из организма при ее задержке и пониженной фильтрационной способности почек.

Фотосенсибилизирующие свойства травы незаменимы при лечении депигментации при витилиго.

Водяной настой используют для полосканий при гингивите и стоматите, а также для лечения ангин, тонзиллитов и других воспалительных заболеваний горла и верхних дыхательных путей.

Народная медицина применяет зверобой еще шире. Трава используется как антидепрессант при неврозах и бессоннице, как ранозаживляющее и противоожоговое средство при гнойных и долго незаживающих ранах .

Для женщин зверобой считается средством, лечащим воспаления, вызывающим месячные и снимающим предменструальный синдром. Служит лечебным средством при гайморите и насморке, малокровии, отите, болях в суставах. Входит в состав сбора от алкоголизма.

Чай из зверобоя служит общеукрепляющим средством. У мужчин оказывает благотворное влияние на потенцию. Этот же чай стимулирует работу сердечнососудистой системы, регулирует деятельность ЦНС, пищеварительной системы, желез внутренней секреции. Не рекомендуется принимать зверобой при гипертонии, поскольку он повышает давление.

Трава зверобоя используется для похудения. Ее пьют в виде настоя или в составе чая для снижения веса. Использование зверобоя улучшает пищеварение, выводит лишнюю жидкость, снижает аппетит и успокаивает.

Зверобой в косметологии

Зверобой помогает при угревой сыпи, служит омолаживающим, питательным и тонизирующим средством при вялой, уставшей, стареющей коже. Используется при жирной и пористой коже, убирая излишнюю сальность и сужая поры. А еще зверобой используют для улучшения загара.

Зверобой применяется как трава для красоты волос. Он укрепляет волосы, препятствует выпадению, улучшает состояние жирных волос. Придает светлым волосам золотистый оттенок.

Рецепты народной медицины

Зверобой используют в виде настойки, настоя, отвара и чая, а также масла, которые легко приготовить в домашних условиях. Сырьем выступает высушенная трава растения, купленная в аптеке или заготовленная самостоятельно.

Настой зверобоя: для приготовления настоя необходимо взять 2 столовые ложки измельчённой свежей травы или 1 столовую ложку сухой, и залить её 200 мл кипятка. Настоять 3-4 часа в тёмном месте, после чего средство можно употреблять по 15 мл 3 раза в день до еды для избавления от гастрита, нормализации кислотности желудочного сока, при колите, цистите, желчнокаменной болезни, головной боли, чтобы улучшить венозное кровообращение, повысить артериальное давление и т. д.

При простудных заболеваниях или инфекциях полости рта используют полоскание из настоя зверобоя. Для лечения воспалений на коже готовят примочки или компрессы с этим же средством. Настой применяют для лечения кожных заболеваний у детей, добавляя его в ванну при купании.

Отвар зверобоя: его используют практически так же, как и настой. Чтобы приготовить отвар, необходима эмалированная кастрюля или посуда из жаропрочного стекла. Берут 1,5 столовые ложки травы и заливают её стаканом горячей воды. После чего емкость с заваренной травой нагревают на водяной бане 20–30 минут, но не кипятят.

Отвар зверобоя применяют наружно для умывания, протирания кожи, ополаскивания волос, внутрь – при кишечных инфекциях, поносе.

Настойка зверобоя: Настаивают траву зверобоя на водке или спирту в соотношении 1:7 или 1:10, оставляют в тёмном месте на трое суток или более. Употреблять препарат следует, смешивая с водой: одна чайная ложка на 50 мл воды. Используют такое лекарство также для полоскания полости рта и для ингаляций. Очень эффективна спиртовая настойка в качестве согревающего компресса при мышечных или суставных болях.

Для наружного применения готовят мазь или масло. Такое средство способствует заживлению ран, язв, ушибов, растяжений и т. д. Готовят мазь путём смешивания животного жира, вазелина или жирного детского крема с выпаренным экстрактом зверобоя или порошком из сухой травы.

Масло зверобоя: его можно приготовить следующим образом: взять одну часть цветков и настаивать в двух частях оливкового, миндального или персикового масла на протяжении трех недель. Такое снадобье применяют в качестве масляных компрессов для лечения язв, ожогов или ран.

Для приготовления лекарства можно взять и обычное растительное масло, добавить сушёную траву и настаивать в течение 5 дней (в соотношении 1:1,5). Если целебное масло готовят на основе свежей травы, то соблюдают пропорции 1:1. В деревнях Сибири такое масло широко используют для лечения дёсен и слизистой оболочки рта (в случае стоматита или гингивита).

Чай из зверобоя. Он готовится так же, как и горячий настой. В заварочный чайник насыпается 1 чайная ложка зверобоя и заливается 1 стаканом кипящей воды. В чай могут быть добавлены цвет липы, ложка мёда или горсть ягод земляники. Чай используется не как лечебное, а как профилактическое средство для укрепления иммунитета.

Предосторожности и противопоказания

Высокая концентрация активных веществ заслужила зверобою репутацию слаботоксичного растения, поэтому лечение им требует осторожности и точности дозировок. В целом зверобой полезные свойства и противопоказания этого растения, действие и описание отдельных ингредиентов пока что не ясны окончательно. Нужно помнить, что даже в случае отсутствия аллергии от зверобоя может быть не только польза, но и ряд побочных действий, а именно:

1. Возможность повышения артериального давления, которая требует строгого контроля этого показателя при лечении;

2. Фотосенсибилизация, вследствие которой нельзя совмещать прием этой травы и пребывание на солнце;

3. Несовместимость с некоторыми группами препаратов, в частности, с противозачаточными таблетками, антибиотиками, антикоагулянтами, определенными видами антидепрессантов и сердечных средств;

4. По окончанию длительного курса лечения у мужчин может возникнуть временное ослабление потенции;

5. Вещества, содержащиеся в зверобое, могут вызывать отторжение трансплантатов;

6. Женщинам, принимающим противозачаточные таблетки, следует помнить, что зверобой снижает их контрацептивный эффект, поэтому возможно наступление нежелательной беременности;

7. Анестезия, которая проводится на фоне приема препаратов этого растения, может иметь как ослабленный, так и слишком сильный эффект;

8. Растение вызывает повышение артериального давления, поэтому больным гипертензией следует проконсультироваться с врачом перед началом лечения этой травой;

9. У больных с психическими заболеваниями эта трава может вызвать обострение маниакального синдрома. Такой же эффект может возникнуть при одновременном приеме зверобоя с другими антидепрессантами. У больных могут начаться галлюцинации, судороги, спутанность сознания, в тяжелых случаях может наступить кома.

В любом случае прием зверобоя не должен длиться более чем месяц – иначе польза, особенно для мужчин, может быть меньшей, чем вред.

Будущим мамам важно знать, что зверобой во время беременности и лактации противопоказан для приема внутрь, однако он не приносит никакого вреда при местном применении.

Инструкции к фармацевтическим препаратам с содержанием зверобоя не рекомендуют принимать их детям до двенадцатилетнего возраста. В то же время народная медицина советует пить чай из зверобоя (желательно сбор с его включением) для детей от пяти лет в случае диареи, но, разумеется, не постоянно и в более слабой концентрации.