Амарант овощной: полезные свойства, выращивание, сорта, агротехника, рецепты

Издавна амарант служил пищей для ацтеков и инков Центральной Америки и Мексики, его выращивали в огромных количествах.

При раскопках в Центральной Мексике семена амаранта обнаружены в культурном слое возрастом 4800 лет. Но испанские колонизаторы запретили его возделывание. Запрет был связан с тем, что местные жители использовали муку из амаранта, а также зерна кукурузы, мед и сок агавы для изготовления фигур военных богов на главном празднике ацтеков.

Испанцы полагали, что эти ритуальные церемонии направлены против христианства. В результате культура почти исчезла. В небольших количествах ее выращивали на зерно в деревнях Гватемалы и Перу. Но после нескольких сотен лет забвении амарант опять вызвал к себе острый интерес. Не зря это слово по-гречески означает «вечный», «неувядающий». В настоящее время амарант широко распространен в Китае, Индии, странах Юго-Восточной Азии, Африки, Европы.

Половина растительного белка, потребляемого населением этих стран, приходится на долю белка амаранта. В настоящее время выращивают несколько видов амаранта, которые в зависимости от назначения разделяют на овощные, зерновые и кормовые.

Амарант овощной (Amaranthus hypochondriacus) — это однолетнее мощное растение, высотой 1,5—3 м. Корень стержневой, уходящий в глубину на 90 см. Стебель прямо стоячий, толщиной до 5 см, сильноразветвленный, хорошо облиственный. Листья очередные, с длинными черешками, яйцевидные, цельные, заостренные на конце.

У некоторых сортов амаранта листья краснофиолетовые. Соцветие — крупная ветвистая метелка. Семена очень мелкие, блестящие, покрыты твердой оболочкой, окрашенной в черный, светло-оранжевый, белый, красноватый цвет.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА

Используют амарант как продовольственную, кормовую, лекарственную, сидеральную и декоративную культуру. Для пищевых целей пригодны семена и листья растения.

Семена отличаются высокими мукомольными качествами. Мука богата витаминами и минеральными веществами и способна улучшить хлебопекарные и питательные качества пшеничной муки. Муку и крупу из семян амаранта можно использовать как пищевую добавку (5-20%) для приготовления каш, хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий. В Мексике выпускают вермишель и лапшу из амаранта и муки пшеницы, концентрированные протеиновые таблетки из амаранта, печенье, супернапиток «Квиноа» из амаранта и какао. В листьях амаранта присутствует значительное количество белка (до 29%), что вдвое превышает содержание этого вещества в пшенице. Белок сбалансирован по незаменимым аминокислотам.

Также в белке амаранта обнаружены витамины С, Е, А, пигменты, пектиновые вещества, микроэлементы. По количеству питательных веществ это растение превосходит шпинат. Японцы сравнивают по ценности амарант с мясом кальмара.

Из него готовят салаты, гарниры, добавки к соусам, высушенные листья добавляют в различные блюда, чтобы улучшить их качество. Из листьев амаранта с красной окраской получают натуральный пищевой краснофиолетовый краситель.

Регулярное употребление в пищу амаранта улучшает обмен веществ в организме, усиливает сопротивляемость болезням. В народной медицине водный настой травы растения применяют при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта, как кровоостанавливающее средство.

Масло из семян амаранта обладает целебными свойствами, используется при желудочных и сердечно-сосудистых заболеваниях, ревматизме. Оно эффективно при лечении ожогов.

СОРТА

В Государственном реестре селекционных достижений зарегистрировано 3 сорта амаранта овощного: ВАЛЕНТИНА, КРЕПЫШ, ПАМЯТИ КОВАСА.

УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ

Амарант требователен к теплу и свету. Кратковременные осенние заморозки до -1-2° переносит без потерь, засухоустойчив, слабо поражается болезнями и вредителями. Это растение короткого дня, в условиях длинного дня не всегда дает семена. Хорошо удается на плодородных почвах, желательно вносить перегной или компост, чтобы повысить его урожайность.

АГРОТЕХНИКА

Лучшие предшественники для амаранта — зеленные культуры, бобовые, томат, картофель, огурец. Почку готовят с осени: глубоко перекапывают и вносят 5—6 кг на 1 кв. м органических удобрений. Посев семян проводят в хорошо прогретую почву. В условиях средней полосы России — это середина — конец мая. Глубина посева — 1-2 см.

Поскольку семена очень мелкие, к ним можно добавить в качестве балласта сухие опилки, крупный речной песок и др. Рекомендуют выдержать семена в увлажненном состоянии при температуре около 0 в течение 40—45 дней, чтобы повысить их всхожесть. Расстояние между рядами — 70 см, между растениями — 30-40 см.

Всходы при благоприятных условиях появляются через неделю. В течение первого месяца амарант растет медленно, поэтому очень важно в это время выпалывать сорняки. Когда растения поднимутся в высоту на 40—50 см, они уже сами будут угнетать сорняки. Амарант можно выращивать рассадным способом, высевая семена в начале апреля, чтобы получить молодую зелень, можно делать загущенные посадки.

В течение вегетации растения пропалывают. Рыхлят почву, поливают при необходимости, подкармливают минеральными удобрениями в слабой концентрации или жидкими органическими удобрениями. Убирают отдельные листья или молодые растения целиком, когда они достигнут высоты 25 см.

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ. Салат

Листья амаранта тщательно вымыть, нарезать соломкой. Свежую морковь очистить и натереть на крупной терке. Репчатый лук мелко нарезать. Соединить амарант, морковь и лук, посолить, заправить оливковым маслом. Сваренное вкрутую яйцо нарезать дольками, украсить ими салат.

Борщ с амарантом

Листья амаранта припустить, растереть в пюре, положить в кипящую воду. Добавить нарезанный кубиками или мелкой соломкой картофель, затем измельченные листья щавеля. За несколько минут до готовности добавить пассерованные морковь и лук, томатную пасту. При подаче положить рубленые вареные яйца и сметану.

Амарант поможет коже

В состав амарантовых проростков входит большое количество витамина Е, полиненасыщенных жирных кислот и аминокислот. Белок амаранта близок по своему составу к белку грудного молока. Богатый состав микроэлементов: калий, кальций, железо, цинк.

Проростки содержат рутин, который укрепляет стенки сосудов, и пектин, выводящий из организма канцерогены и соли тяжелых металлов. Сквален, которым богаты проростки амаранта, участвует в обменных процессах, поставляя кислород к тканям и органам. Он обладает бактерицидным и иммуностимулирующим действием, понижает содержание холестерина в крови.

Очень эффективен сквален при лечении кожных заболеваний: псориаза, экземы, трофических язв.

Бактерицидные свойства проростков помогают справиться с воспалительными процессами и болезнями верхних дыхательных путей.

Амарантовые проростки рекомендуются для лечения и профилактики болезней сердечно-сосудистой системы; стенокардии, атеросклероза, гипертонии.

Помогут в лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта: гастрита, панкреатита, гепатита и даже цирроза печени.

Эффективны проростки при гормональном дисбалансе и пробпемах мочеполовой системы.

Способ приема: 1,5 ч. ложки амарантовых проростков сдобрить 1 ч. ложкой льняного масла и употреблять ежедневно перед завтраком в течение 4-х недель. В год рекомендуется проводить 2 курca - весной и осенью.

ВОПРОС - ОТВЕТ. Можно ли выращивать амарант как декоративное растение?

Амарант овощной, особенно сорт Валентина, весьма декоративен, так как отличается красно-фиолетовой окраской листьев и соцветия. Владельцы дачных участков выращивают амарант хвостатый как декоративное растение, называемое «лисий хвост». Его мелкие темно-красные или малиновые цветки собраны в длинные свисающие кисти. Весьма популярны среди озеленителей и цветоводов-любителей родственные амаранту целозия гребенчатая (петушиный гребень) и целозия метельчатая, известны сорта преимущественно красной и желтой окраски.

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