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Как записаться на прием к врачу в г. Ишиме

Выберите медицинский центр и запишитесь на прием к врачу, заполнив электронную форму записи. Для этого вам потребуется только адрес электронной почты и номер телефона. Вы можете записать на прием другого человека – для этого достаточно указать в форме записи его ФИО, адрес электронной почты и номер телефона. В случае необходимости вы можете перенести время приема или отменить запись.

Экстренная помощь

Для получения экстренной и неотложной медицинской помощи следует обратиться по единым контактным номерам – 112 и 103!

Как записаться к врачу в Ишиме. Краткий обзор способов

Запись к врачу через сайт. Запись посредством данного сервиса возможна через отправку заявки на прием или обследование. Вы выбираете подходящий для вас медицинский центр, переходите на страницу медицинского центра, отправляете заявку на прием или обследование (внимание, отправляя заявку вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных). В течении часа, по указанному номеру телефону вам перезвонит регистратор медицинского центра, и уточнит детали.

Запись к врачу Тюменская область онлайн через интернет. Медицина 72

В следующем окне необходимо заполнить обязательные поля, помеченные звёздочкой, такие как номер полиса (который подставляется из вашего профиля), и дата рождения. После этого, выбрав врача, дату и время приёма, и подтвердив всё это кнопкой "Записаться" в следующем окне можно распечатать при необходимости талон, отменить запись и совершить другие действия. На этом этап записи к врачу через интернет можно считать законченным.

Запись к врачу через приложение "Медицина 72"

В последнее время широкое распространение получили мобильные устройства. В связи с этим администрацией Тюменской области было разработано программное обеспечение, называющееся "Медицина 72". Это приложение можно скачать как с Google Play так и с App Store. Запись посредством этого приложения интуитивно понятна и более проста, чем через портал госуслуг, поэтому разобраться с интерфейсом и функционалом не составит проблем даже для начинающих пользователей.

Запись на приём к врачу по телефону

Если по каким то причинам у вас нет возможности воспользоваться порталом или приложением для записи к врачу через интернет, или для вас удобнее воспользоваться телефоном, то вы можете записаться к врачу позвонив по единому номеру телефона

Дополнительные услуги

Помимо записи на приём к врачу через интернет, через портал госуслуг и приложение "Медицина 72" можно так же совершить некоторые дополнительные действия. В частности Вы можете следующее:

Оставить благодарность медицинскому персоналу;

Решить вопросы о прикреплении к медицинской организации;

Оставить мнение о качестве организации и оказании медицинской помощи;

Написать сообщение о льготном лекарственном обеспечении;

Оставить сообщение о нарушении медицинским персоналом норм профессиональной этики;

Сообщить о нарушении санэпидрежима;

Сообщить об отсутствии записи к какому либо специалисту.

Запись к врачу через интернет возможна для ЛПУ в городах Ишим, Тюмень, Ялуторовск, Тобольск, и в больницы и клиники в следующих районах:

Абатский район;

Армизонский район;

Аромашевский район;

Бердюжский район;

Викуловский район;

Голышмановский район;

Ишимский район;

Казанский район;

Сладковский район;

Сорокинский район;

Запись в клиники, которые не найдены на портале, (как правило частные) может быть осуществлена только на правилах, утверждаемых этими организациями. Для уточнения информации по записи онлайн либо по телефону, необходимо обратиться непосредственно в нужную клинику, и узнать возможность такой записи.

Будьте здоровы!

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