Амплитуда движений в суставах Амплитуда движений в плечевом суставе Ограничение движений (контрактура) в плечевом суставе: а) умеренно выраженное: сгибание (отведение плеча вперед) —120°—150°; разгибание (отведение назад) - 20°— 30°; отведение плеча в сторону—120°—150°;

б) значительно выраженное: сгибание (отведение плеча вперед) — 75°—115°; разгибание (отведение назад)—5°—15°; отведение плеча в сторону — 75°—115°;

в) резко выраженное: сгибание (отведение плача вперед — 5°—70°; разгибание (отведение назад) — 0°; отведение плеча в сторону — 5°—70°. Амплитуда движений в локтевом суставе Ограничение движений (контрактура) в локтевом суставе: а) умеренно выраженное: сгибание — 50°—60°; разгибание —170°—160°;

б) значительно выраженное: сгибание — 65°—90°; разгибание —155°—140°;

в) резко выраженное: от 95° до 135°. Амплитуда движений в локтевом суставе Ограничение движений (контрактура) в локтевом суставе: а) умеренно выраженное: пронация до 60°, супинация до 120°.

б) значительно выраженное: пронация - 30-60°; супинация - 120-150°.

в) резко выраженное: прона­ция - 30°, супинация - 150-180°. Амплитуда движений в лучезапястном суставе Ограничение движений (контрактура) в лучезапястном суставе: а) умеренно выраженное: сгибание — 30°—40°; разгибание — 30°—40°;

б) значительно выраженное: сгибание — 20°—25°; разгибание — 20°—25°;

в) резко выраженное: сгибание — 0°—15°; разгибание — 0°—15°. Примечание: Объем движений в лучезапястном суставе в норме: сгибание — 50°—75°, разгибание — 50°—70°. Отсчет ведется от 0°. Примечание: Объем движений в лучезапястном суставе в норме: сгибание — 50°—75°, разгибание — 50°—70°. Отсчет ведется от 0°. Амплитуда движений в пястно-фаланговых суставах Ограничение движений (контрактура) в пястно-фаланговых суставах а) незначительное нарушение функций: ограничение движений в пястно-фаланговых суставах в пределах 60° и более.

б) умеренное нарушение функций: ограничение движений в пястно-фаланговых суставах в пределах 30-60°. В пястно-фаланговых суставах сгибание - 200-190°; разгибание - 150-120°.

в) выраженное нарушение функций: выраженное ограничение движений в межфаланговых суставах с амплитудой менее 30°; В пястно-фаланговых суставах сгибание - 210-220°; разгибание до 120°.

г) значительно выраженное нарушение функций: анкилоз пальцев в функционально невыгодном (согнутом или выпрямленном) положении. Фиксация суставов кисти в функционально невыгодном положении. Деформация суставов типа "рука с лорнетом", выраженная девиация кисти, Х-образная деформация запястья, "паукообразная кисть". Выпадение функции охвата и удержания. Амплитуда движений в тазобедренном суставе Ограничение движений (контрактура) в тазобедренном суставе: а) умеренно выраженное (сгибание — 70°—80°, разгибание — 10°, отведение — 30°—35°);

б) значительно выраженное (сгибание — от 55° до 70°, разгибание — 0°—5°, отведение — от 30° до 20°);

в) резко выраженное (сгибание — до 55°. разгибание — 0°. отведение — до 20°). Примечания: Объем движений в тазобедренном суставе в норме: сгибание — 90—100°, разгибание —15°. отведение — 40°—50° (отсчет ведется от 0°) Примечания: Объем движений в тазобедренном суставе в норме: сгибание — 90—100°, разгибание —15°. отведение — 40°—50° (отсчет ведется от 0°) Амплитуда движений в коленном суставе Ограничение движений (контрактура) в коленном суставе: а) умеренно выраженное (сгибание — от 75° до 85°, разгибание —от 170° до 175° или сгибание—от 90° до 105°, разгибание—от 170°до 175°);

б) значительно выраженное (сгибание — от 90° до 105°. разгибание — от 150° до 165° или сгибание—больше 105°, разгибание—от 150°до 165°);

в) резко выраженное (сгибание—больше 105°, разгибание —меньше 150°). Примечание: Объем движений в коленном суставе в норме: сгибание — 40°—70°, разгибание — 180°. Примечание: Объем движений в коленном суставе в норме: сгибание — 40°—70°, разгибание — 180°. Амплитуда движений в голеностопном суставе Ограничение движений (контрактура) в голеностопном суставе: а) умеренно выраженное (разгибание — 80°—85°, сгибание —110°—130°);

б) значительно выраженное (разгибание — 90°—95°, сгибание —90°—105°);

в) резко выраженное (разгибание и сгибание в пределах 10°). Примечание: Объем движений в голеностопном суставе в норме: разгибание —70°—75°. сгибание — 135°—140°. Отсчет ведется от угла 90° — до функционально выгодного положения стопы. Примечание: Объем движений в голеностопном суставе в норме: разгибание —70°—75°. сгибание — 135°—140°. Отсчет ведется от угла 90° — до функционально выгодного положения стопы. Скачать