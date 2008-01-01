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Амплитуда движений в суставах
Амплитуда движений в плечевом суставе
Ограничение движений (контрактура) в плечевом суставе:
- а) умеренно выраженное: сгибание (отведение плеча вперед) —120°—150°; разгибание (отведение назад) - 20°— 30°; отведение плеча в сторону—120°—150°;
- б) значительно выраженное: сгибание (отведение плеча вперед) — 75°—115°; разгибание (отведение назад)—5°—15°; отведение плеча в сторону — 75°—115°;
- в) резко выраженное: сгибание (отведение плача вперед — 5°—70°; разгибание (отведение назад) — 0°; отведение плеча в сторону — 5°—70°.
Амплитуда движений в локтевом суставе
Ограничение движений (контрактура) в локтевом суставе:
- а) умеренно выраженное: сгибание — 50°—60°; разгибание —170°—160°;
- б) значительно выраженное: сгибание — 65°—90°; разгибание —155°—140°;
- в) резко выраженное: от 95° до 135°.
Амплитуда движений в локтевом суставе
Ограничение движений (контрактура) в локтевом суставе:
- а) умеренно выраженное: пронация до 60°, супинация до 120°.
- б) значительно выраженное: пронация - 30-60°; супинация - 120-150°.
- в) резко выраженное: пронация - 30°, супинация - 150-180°.
Амплитуда движений в лучезапястном суставе
Ограничение движений (контрактура) в лучезапястном суставе:
- а) умеренно выраженное: сгибание — 30°—40°; разгибание — 30°—40°;
- б) значительно выраженное: сгибание — 20°—25°; разгибание — 20°—25°;
- в) резко выраженное: сгибание — 0°—15°; разгибание — 0°—15°.
Примечание:
Объем движений в лучезапястном суставе в норме: сгибание — 50°—75°, разгибание — 50°—70°. Отсчет ведется от 0°.
Амплитуда движений в пястно-фаланговых суставах
Ограничение движений (контрактура) в пястно-фаланговых суставах
- а) незначительное нарушение функций: ограничение движений в пястно-фаланговых суставах в пределах 60° и более.
- б) умеренное нарушение функций: ограничение движений в пястно-фаланговых суставах в пределах 30-60°. В пястно-фаланговых суставах сгибание - 200-190°; разгибание - 150-120°.
- в) выраженное нарушение функций: выраженное ограничение движений в межфаланговых суставах с амплитудой менее 30°; В пястно-фаланговых суставах сгибание - 210-220°; разгибание до 120°.
- г) значительно выраженное нарушение функций: анкилоз пальцев в функционально невыгодном (согнутом или выпрямленном) положении. Фиксация суставов кисти в функционально невыгодном положении. Деформация суставов типа "рука с лорнетом", выраженная девиация кисти, Х-образная деформация запястья, "паукообразная кисть". Выпадение функции охвата и удержания.
Амплитуда движений в тазобедренном суставе
Ограничение движений (контрактура) в тазобедренном суставе:
- а) умеренно выраженное (сгибание — 70°—80°, разгибание — 10°, отведение — 30°—35°);
- б) значительно выраженное (сгибание — от 55° до 70°, разгибание — 0°—5°, отведение — от 30° до 20°);
- в) резко выраженное (сгибание — до 55°. разгибание — 0°. отведение — до 20°).
Примечания:
Объем движений в тазобедренном суставе в норме: сгибание — 90—100°, разгибание —15°. отведение — 40°—50° (отсчет ведется от 0°)
Амплитуда движений в коленном суставе
Ограничение движений (контрактура) в коленном суставе:
- а) умеренно выраженное (сгибание — от 75° до 85°, разгибание —от 170° до 175° или сгибание—от 90° до 105°, разгибание—от 170°до 175°);
- б) значительно выраженное (сгибание — от 90° до 105°. разгибание — от 150° до 165° или сгибание—больше 105°, разгибание—от 150°до 165°);
- в) резко выраженное (сгибание—больше 105°, разгибание —меньше 150°).
Примечание:
Объем движений в коленном суставе в норме: сгибание — 40°—70°, разгибание — 180°.
Амплитуда движений в голеностопном суставе
Ограничение движений (контрактура) в голеностопном суставе:
- а) умеренно выраженное (разгибание — 80°—85°, сгибание —110°—130°);
- б) значительно выраженное (разгибание — 90°—95°, сгибание —90°—105°);
- в) резко выраженное (разгибание и сгибание в пределах 10°).
Примечание:
Объем движений в голеностопном суставе в норме: разгибание —70°—75°. сгибание — 135°—140°.
Отсчет ведется от угла 90° — до функционально выгодного положения стопы.