Онлайн консультация доктора

Онлайн консультации врача становятся более популярны, чем посещение больницы. Платные и бесплатные онлайн консультации уже довольно широко распространены в наше время. Для пользователей очень удобно: достаточно всего лишь четко и грамотно сформулировать свой вопрос тому или иному специалисту прямо на сайте. Помимо консультации за отдельную плату врачи могут расшифровать результаты анализов пользователей.

Платные онлайн консультации

Виртуальный врач становится настоящим спасением для современного человека, поэтому все чаще люди ищут дистанционные консультации относительно своего здоровья. В современных условиях человек занят почти 24 часа в сутки. Постоянная нехватка времени, стрессы порой оставляют без внимания самое главное и ценное, что есть у человека — собственное здоровье. Ухудшение общего состояния или возникновение недомогания, как правило, не являются стимулом для посещения кабинета врача. Ведь прежде чем попасть к нужному специалисту, приходится отстоять немалую очередь, потратить много сил, времени и нервов. В таких случаях онлайн консультация доктора бывает просто незаменима.

С помощью онлайн консультации врача вы можете задать вопрос напрямую и, возможно, выявить какое-то заболевание на ранних стадиях или же предупредить его развитие. В этом случае необходимо как можно более четко описать состояние, симптомы и обязательно указать продолжительность недомогания. Доктор разъяснит вам, действительно ли стоит переживать и есть ли на этого веские основания.

Еще один важный момент, который стоит отметить, — это доступность услуг. Если пользователь живет в населенном пункте, находящемся на далеком расстоянии от ближайшей поликлиники, то онлайн консультация доктора — это просто спасение. Ведь она доступна всем без исключения жителям СНГ.

Консультация гинеколога онлайн

Если у вас возникли вопросы, связанные с женским здоровьем, то врач-гинеколог в реальном режиме проконсультирует вас. Женская консультация онлайн сегодня практикуется на многих порталах. Как правило, женщины обращаются с такими проблемами, как:

✅ зуд и жжение влагалища,

✅ необычные выделения,

✅ боли при половом акте,

✅ всевозможные нарушения менструального цикла,

✅ особенности протекания беременности и родов.

Все эти и другие вопросы вы сможете обсудить со специалистом онлайн. Основной плюс такой консультации — анонимность. Пользователи обычно стесняются и боятся задавать вопросы реальному доктору. Здесь же — гарантия комфорта и спокойствия. Можно обсудить симптомы и способы лечения гинекологических и половых заболеваний, а также поставить максимально точный диагноз.

Консультация эндокринолога онлайн

Много пользователей интересуется вопросами, связанными с функционированием щитовидной железы. И это неудивительно. Ведь в условиях регулярного стресса и недостатка основных питательных веществ и витаминов эндокринные железы страдают больше всего. Симптомы заболеваний, меры профилактики, как правило, интересуют людей в первую очередь.

Вы можете спросить об основных признаках сахарного диабета и узнать причины его возникновения, выявить предрасположенность вашего организма к этому заболеванию. В результате опытный врач-эндокринолог посоветует принять необходимые меры и предупредить дальнейшее развитие болезни. Также эндокринолог сможет проконсультировать вас по поводу особенностей употребления продуктов питания и ответит на вопросы, касающиеся лекарственных препаратов.

Консультация уролога онлайн

Уролог, как правило, дает консультации по таким вопросам, как:

✅ боли при мочеиспускании,

✅ боли в правом боку спины,

✅ эректильные нарушения.

Конечно, судить о наличии того или иного заболевания в этом случае можно только при помощи анализов. Поэтому, если таковые имеются у вас на руках, вы можете смело предъявить их в отсканированном варианте. В случае, если таковых не имеется, то следует максимально точно описать проблему и предоставить исчерпывающую информацию.

По результатам такой консультации вы можете решить, стоит ли вам прибегать к помощи других специалистов, таких как кардиологи, психологи и т. д.

Онлайн врач-уролог, несмотря на свою квалификацию и опыт, тем не менее, не сможет заменить реального. Некоторые вещи следует обсуждать очно и проводить глубинные анализы непосредственно в медицинском учреждении. Следует помнить о том, что онлайн специалист не сможет назначить вам терапию или выписать рецепт. Ведь в некоторых случаях это может быть чревато осложнениями.

Консультация невролога онлайн

Болезни, связанные с нервной системой, как правило, люди игнорируют чаще всего и предпочитают идти к врачу уже на поздних стадиях развития заболеваний, когда уже возможны серьезные осложнения. Не стоит запускать болезнь и тянуть до последнего момента. Но даже если нет возможности посетить врача лично, всегда есть возможность проконсультироваться с врачом онлайн. Врач-невропатолог ответит на все вопросы связанные с:

✅ болями в спине, шейном отделе позвоночника,

✅ постоянными головными болями,

✅ послеинсультное состояние,

✅ повышенное внутричерепное давление.

Все эти и другие проблемы вы сможете быстро решить, если вовремя проконсультируетесь со специалистом и диагностируете на ранних стадиях.

Консультация педиатра онлайн

Любая мама в той или иной степени постоянно озабочена состоянием здоровья своего ребенка. Если у вас нет возможности обращаться в поликлинику к детскому врачу постоянно, то врач-педиатр ответит на все ваши вопросы онлайн и даст исчерпывающую информацию по интересующим вас проблемам.

Педиатр следит за состоянием ребенка до достижения совершеннолетия. Поэтому консультироваться можно по всем заболеваниям вплоть до этого возраста и с помощью сайта. Если вас волнует физическое и психологическое развитие или вы хотите осуществить диагностику заболевания на самых ранних стадиях, не тяните — задайте вопрос врачу онлайн. С ваших слов педиатр сможет вас скоординировать и направить на дальнейшие действия: очное обследование или постановка диагноза.

Кроме того, вы всегда сможете быть в курсе того, где и как сделать прививку вашему ребенку, а также узнаете, как подготовить ваше чадо к посещению врача.

Особенно много вопросов, конечно же, возникает у мам, имеющих новорожденных детей. Среди них могут быть следующие:

✅ почему у малыша повышается температура?

✅ что делать, если у малыша затруднено дыхание?

✅ как лечить кашель у грудного ребенка?

✅ что делать, если у малыша возникают запоры или понос?

Помните, что любой вопрос не останется без ответа. Педиатр сможет подсказать, как действовать в той или иной ситуации прямо в домашних условиях.

Консультация дерматолога онлайн

Если вы обнаружили у себя симптомы кожных заболеваний, то врач-дерматолог сможет проконсультировать вас по всем основным распространенным проблемам, такими как:

Также вы можете задать вопросы о красоте, получить советы по уходу за волосами и ногтями, узнать, какая маска может быть полезной, а какая — нет. Кроме того, вы легко узнаете о всех новинках современной косметологии и без труда разберетесь в тонкостях всевозможных процедур.

Консультация кардиолога онлайн

Кардиология изучает строение и функции сердечно сосудистой системы. Чтобы диагностировать всевозможные отклонения от нормы и серьезные заболевания на ранних стадиях, обратитесь к врачу-кардиологу онлайн. Он сможет проконсультировать вас по таким беспокойствам, как:

✅ боль и резь в сердце;

✅ резкие боли в груди при ходьбе, физических упражнениях;

✅ тяжесть и дискомфорт грудной клетки с левой стороны;

✅ учащенное сердцебиение;

✅ аритмия.

Онлайн консультация врача-кардиолога просто необходима, если вашу жизнь постоянно сопровождают стрессы, нервные потрясения. Многие заболевания сердца и сосудов имеют очень похожую симптоматику, поэтому выявить их нетрудно. В таких случаях обязательно следует консультироваться с врачом и не заниматься самолечением.