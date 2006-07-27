Онлайн диагностика по рентгенограммам

Рентген костей и суставов является одним из ведущих методов диагностики нарушений костно-суставного аппарата. Исследование помогает поставить диагноз, провести дифференциальную диагностику, выявить осложнения или вторичные проявления заболеваний других органов и систем, определиться с тактикой оперативного или консервативного лечения и проконтролировать его успешность.

Вид рентгенологического исследования костей и суставов выбирается в зависимости от клинических симптомов и диагностических потребностей и может включать изолированное исследование одного сустава или одной кости:

Рентген локтевого, лучезапястного, коленного и тазобедренного суставов;

Рентген кисти и стопы, пальцев;

Рентген грудины, ключицы;

Рентген костей таза;

Рентген крестцово-подвздошных сочленений;

Рентген трубчатых костей (бедренной кости, плечевой кости и т.д.).

В первую очередь, рентген костей и суставов позволяет проводить диагностику переломов, трещин костей, вывиха и подвывиха суставов, травм связочного аппарата. А также заболеваний суставов и костей, вторичных костно-суставных нарушений, профессиональных изменений, отклонений, связанных с нарушением питания.

Не всегда рентген костей и суставов показывает патологические изменения. Существует так называемый рентгенонегативный период, в котором поражение затрагивает только мягкие ткани опорно-двигательного аппарата, которые не обнаруживаются на рентгенограмме. В этом случае на помощь обычному рентгенологическому исследованию приходят более точные методы: компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ).

Тазобедренные суставы – одни из самых крупных и сложно устроенных суставов в организме человека. Заболевания в этой области многочисленны и встречаются в любом возрасте.

Показания к рентгену тазобедренного сустава:

✅ Боль в суставах, их деформация;

✅ Дискомфорт при движении, ограничение подвижности сустава;

✅ Контроль за эффективностью лечения ;

✅ Травматические повреждения - переломы, вывихи и др.

Рентген тазобедренного сустава выявляет следующие заболевания:

✅ Врожденная патология: вывих, дисплазия в области тазобедренных суставов;

✅ Приобретенные вывихи и переломы (чаще случаются в пожилом возрасте);

✅ Первичные опухоли в области сустава, а также метастазы рака другой локализации;

✅ Остеопороз, некроз головки тазобедренной кости;

✅ Воспалительные поражения в суставе;

✅ Артроз тазобедренного сустава (коксартроз).

Рентген коленного сустава - является самым простым, быстрым и доступным методом диагностики патологических состояний коленного сустава. Коленные суставы испытывают немалую нагрузку из-за большого объема движений, поэтому болезни и травмы в области колена очень распространены и встречаются очень часто. Поэтому показаниями к проведению рентгенографии коленного сустава могут быть любые повреждения и травмы, болезненность колена в покое и при движении, припухлость сустава, изменение цвета кожи над коленом, ограничение подвижности, деформация колена.

Рентген колена имеет большую диагностическую ценность, прежде всего при травматических повреждениях, среди которых:

✅ Трещины костей;

✅ Переломы, подвывихи и вывихи сустава;

✅ Травмы связочного аппарата;

✅ Кровоизлияния в коленный сустав;

✅ Переломы мыщелков, травмы менисков и надколенника и др.

Также рентгенографическое исследование совместно с другими методами диагностики позволяет выявить ряд серьезных заболеваний, таких как:

✅ Артроз коленного сустава (гонартроз), ревматоидный артрит;

✅ Вторичные поражения суставов (например при туберкулезе);

✅ Опухоли в области колена.

Рентген стопы – это часто применяемый метод диагностики в травматологии и ортопедии, который проводится для выявления заболеваний и травм. Рентгенография стопы может выполнять в нескольких проекциях, в зависимости от диагностических потребностей и симптомов, наблюдаемых у пациента, без нагрузки или с нагрузкой. Это позволяет составить более точное представление о структуре, функции всех ее костно-суставных образований, поставить диагноз, провести дифференциальную диагностику, выявить вторичные нарушения, определиться с тактикой лечения и осуществить контроль его эффективности.

С помощью рентгенологического исследования стопы можно диагностировать:

✅ травмы, подвывихи, вывихи, переломы, трещины;

✅ артриты, артрозы, подагру, синовиты;

✅ дегенеративные изменения;

✅ врожденные нарушения костно-суставных структур;

✅ пяточные шпоры (остеофиты), плоскостопие;

✅ обменные нарушения, вторичные нарушения.

Боковой снимок стопы

Выполняется без нагрузки или с нагрузкой. Выполнение снимка с нагрузкой осуществляется при положении тела на одной ноге, которая подлежит исследованию. Сравнение снимка без нагрузки со снимком с нагрузкой дает представление о функциональных возможностях стоп, например, при диагностике плоскостопия, а также о строении голеностопного сустава.

Косой снимок стопы

Стопа и голень устанавливаются на кассету рентгенаппарата в положении отклонения на 45 градусов во внутреннюю сторону. Возможно также проведение исследования под углом любой величины.

Рентген пяточной кости

Проводят для выявления переломов пяточной кости, пяточной шпоры.

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