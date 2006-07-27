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Онлайн диагностика по рентгенограммам
Рентген костей и суставов является одним из ведущих методов диагностики нарушений костно-суставного аппарата. Исследование помогает поставить диагноз, провести дифференциальную диагностику, выявить осложнения или вторичные проявления заболеваний других органов и систем, определиться с тактикой оперативного или консервативного лечения и проконтролировать его успешность.
Вид рентгенологического исследования костей и суставов выбирается в зависимости от клинических симптомов и диагностических потребностей и может включать изолированное исследование одного сустава или одной кости:
- Рентген локтевого, лучезапястного, коленного и тазобедренного суставов;
- Рентген кисти и стопы, пальцев;
- Рентген грудины, ключицы;
- Рентген костей таза;
- Рентген крестцово-подвздошных сочленений;
- Рентген трубчатых костей (бедренной кости, плечевой кости и т.д.).
В первую очередь, рентген костей и суставов позволяет проводить диагностику переломов, трещин костей, вывиха и подвывиха суставов, травм связочного аппарата. А также заболеваний суставов и костей, вторичных костно-суставных нарушений, профессиональных изменений, отклонений, связанных с нарушением питания.
Не всегда рентген костей и суставов показывает патологические изменения. Существует так называемый рентгенонегативный период, в котором поражение затрагивает только мягкие ткани опорно-двигательного аппарата, которые не обнаруживаются на рентгенограмме. В этом случае на помощь обычному рентгенологическому исследованию приходят более точные методы: компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ).
Тазобедренные суставы – одни из самых крупных и сложно устроенных суставов в организме человека. Заболевания в этой области многочисленны и встречаются в любом возрасте.
Показания к рентгену тазобедренного сустава:
- ✅ Боль в суставах, их деформация;
- ✅ Дискомфорт при движении, ограничение подвижности сустава;
- ✅ Контроль за эффективностью лечения ;
- ✅ Травматические повреждения - переломы, вывихи и др.
Рентген тазобедренного сустава выявляет следующие заболевания:
- ✅ Врожденная патология: вывих, дисплазия в области тазобедренных суставов;
- ✅ Приобретенные вывихи и переломы (чаще случаются в пожилом возрасте);
- ✅ Первичные опухоли в области сустава, а также метастазы рака другой локализации;
- ✅ Остеопороз, некроз головки тазобедренной кости;
- ✅ Воспалительные поражения в суставе;
- ✅ Артроз тазобедренного сустава (коксартроз).
Рентген коленного сустава - является самым простым, быстрым и доступным методом диагностики патологических состояний коленного сустава. Коленные суставы испытывают немалую нагрузку из-за большого объема движений, поэтому болезни и травмы в области колена очень распространены и встречаются очень часто. Поэтому показаниями к проведению рентгенографии коленного сустава могут быть любые повреждения и травмы, болезненность колена в покое и при движении, припухлость сустава, изменение цвета кожи над коленом, ограничение подвижности, деформация колена.
Рентген колена имеет большую диагностическую ценность, прежде всего при травматических повреждениях, среди которых:
- ✅ Трещины костей;
- ✅ Переломы, подвывихи и вывихи сустава;
- ✅ Травмы связочного аппарата;
- ✅ Кровоизлияния в коленный сустав;
- ✅ Переломы мыщелков, травмы менисков и надколенника и др.
Также рентгенографическое исследование совместно с другими методами диагностики позволяет выявить ряд серьезных заболеваний, таких как:
- ✅ Артроз коленного сустава (гонартроз), ревматоидный артрит;
- ✅ Вторичные поражения суставов (например при туберкулезе);
- ✅ Опухоли в области колена.
Рентген стопы – это часто применяемый метод диагностики в травматологии и ортопедии, который проводится для выявления заболеваний и травм. Рентгенография стопы может выполнять в нескольких проекциях, в зависимости от диагностических потребностей и симптомов, наблюдаемых у пациента, без нагрузки или с нагрузкой. Это позволяет составить более точное представление о структуре, функции всех ее костно-суставных образований, поставить диагноз, провести дифференциальную диагностику, выявить вторичные нарушения, определиться с тактикой лечения и осуществить контроль его эффективности.
С помощью рентгенологического исследования стопы можно диагностировать:
- ✅ травмы, подвывихи, вывихи, переломы, трещины;
- ✅ артриты, артрозы, подагру, синовиты;
- ✅ дегенеративные изменения;
- ✅ врожденные нарушения костно-суставных структур;
- ✅ пяточные шпоры (остеофиты), плоскостопие;
- ✅ обменные нарушения, вторичные нарушения.
Боковой снимок стопы
Выполняется без нагрузки или с нагрузкой. Выполнение снимка с нагрузкой осуществляется при положении тела на одной ноге, которая подлежит исследованию. Сравнение снимка без нагрузки со снимком с нагрузкой дает представление о функциональных возможностях стоп, например, при диагностике плоскостопия, а также о строении голеностопного сустава.
Косой снимок стопы
Стопа и голень устанавливаются на кассету рентгенаппарата в положении отклонения на 45 градусов во внутреннюю сторону. Возможно также проведение исследования под углом любой величины.
Рентген пяточной кости
Проводят для выявления переломов пяточной кости, пяточной шпоры.
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